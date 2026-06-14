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Застреляха кмет в Мексико

Близо 100 кметове са убити в Мексико от 2006 г. насам

14.06.2026 | 11:15 ч. 3
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Кмет в мексиканския щат Оахака беше застрелян, съобщи AFP, като се позова на местните власти.

Убитият е Хоел Браво, кмет на Сан Мигел Аматитлон - град с близо 7000 жители. Покушението е извършено вчера в район, където наркокартелите "Халиско - Ново поколение" и "Синалоа" се борят за контрол върху каналите за трафик на дрога.

Убийството отново насочи вниманието към насилието срещу местни политици в Мексико. По данни на AFP близо 100 кметове са били убити в страната от 2006 г. насам - годината, в която започна вълната от насилие, свързано с наркокартелите.

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Reuters отбелязва, че друг кмет в Оахака е бил застрелян едва миналия месец. Само през миналата година в Мексико са били убити най-малко 60 политици, включително депутати.

Покушението става в момент, когато Мексико е съдомакин на Световното първенство по футбол, посочва ДПА. Това поставя нов фокус върху проблемите със сигурността в страната, където близо 400 000 души са били убити от началото на военната операция срещу наркокартелите през декември 2006 г., пише БТА.

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