Спектакъл в Созопол: За избора, отговорността и паметта

На 17 август в летния театър “Аполония” в Созопол режисьорът Теодор Каракачанов ще представи на публиката спектакъла “След свободата”. Входът е свободен.

Паметта, избора и отговорността

Поетично-музикалният спектакъл "След свободата" поставя въпроси за паметта, избора и отговорността. Това не е разказ за извоюваната свобода, а размисъл за напрежението между действието и навика, гласа и шума, възможността за избор и света, който все по-често мисли вместо нас.

Пред Bulgaria ON AIR режисьорът каза, че основната цел на представлението е да зададе фундаментални въпроси, които има в нашето съзнание, но понякога успяваме да прикрием.

“Основният въпрос, който спектакълът задава, е какво правим всъщност с постигнатата свобода", коментира Каракачанов.

В представлението звучат текстове на Иван Вазов, Христо Ботев, Гео Милев, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Никола Вапцаров, Елисавета Багряна, Радой Ралин и съвременниците Димитър Бежански и Георги Господинов.

Класически текстове, нова перспектива

"Това не е етнографско или патриотарско представление, което патетично възвишава текстовете, които сме учили в гимназията. Всъщност те са разгледани през една съвсем различна перспектива", подчерта режисьорът.

В спектакъла, освен Теодор Каракачанов, участват още актьорите Георг Киряков, Иван Горанов, Велина Георгиева, Христо Тенчев и Деян Крушовски.

Актьорите изпълняват песните на живо. Танцовата партитура е дело на Валерия Обретенова, а мултимедията е създадена от един от най-добрите български аниматори - Димитър Димитров - Анимитер.

Вижте повече в репортажа на Благовест Илиев.