Лудогорец победи с 3:2 Черно море на “Тича”

Лудогорец победи с 3:2 Черно море в голово шоу на "Тича". Домакините откриха резултата чрез Георги Лазаров, но разградчани обърнаха двубоя с два гола на Руан Круз и един на Ивайло Чочев. В края Николай Златев върна едно попадение и "моряците" натиснаха, но не успяха да стигнат до равенство.

Така тимът на Илиан Илиев е без победа и след 4-ия кръг на първенството, заемайки 12-о място само с една точка. "Орлите" пък продължават да следват лидера Левски с пълен актив от 12 точки.

Варненци започнаха по-активно срещата и имаха няколко добри влизания в наказателното поле, които създадоха напрежение в защитата на Лудогорец. В 10-ата минута Георги Лазаров излезе сам срещу вратаря, но точно преди да нанесе удар Антон Недялков скочи на шпагат и изби топката от краката му.

В 25-ата минута Кристиан Томов изрита силно напред, Алекс Колев свали с едно докосване за Геори Лазаров, който се озова очи в очи с Хендрик Бонман и стреля, а вратарят изби. При паса към Лазаров бе вдигната засада.

След половин час игра Черно море поведе в резултата. Ертан Томбак намери Александър Колев в пеналта, нападателят продължи на първа греда към Георги Лазаров, който с едно докосване вкара неспасяемо в горния десен ъгъл.

След почивката настъпи срив в играта на домакините и в 47-ата минута "орлите" изравниха резултата. Бърнард Текпетей намери Ивайло Чочев, който пусна извеждащ пас в наказателното поле, Ертан Томбак опита да избие, но Руан Круз сложи крака си и топката влезе във вратата.

Три минути по-късно Лудогорец направи пълен обрат. Резервата Натан проби отляво, намери Текпетей. Ганаецът опита удар, но не се получи и топката стигна до Чочев, който намери Руан, а бразилецът на празна врата вкара втория си гол в мача.

Лудогорец продължи наказателната акция с трето попадение в рамките на шест минути. Текпетей пусна наляво за Симеон Шишков, който центрира отлично за Ивайло Чочев, а той с глава направи безпомощен Кристиан Томов.

В 79-ата минута "моряците" можеха да намалят. Резервата Хорхе Падия бе изведен очи в очи с Бонман, но германският вратар спаси. Веднага след това Лудогорец също пропусна. Агибу Камара проби през средата на терена, премина през няколко човека в зелено-бели екипи, навлезе в наказателното поле и шутира, но встрани от целта.

В 84-ата минута Черно море се върна в мача. Николай Златев бе оставен абсолютно непокрит на дъгата на наказателното поле и получи подаване, след което нанесе великолепен удар в торния десен ъгъл за 2:3.

Последва натиск на домакините в търсене на изравнителен гол. В последната минута от редовното време Селсо Сидни пое центриране от корнер, нагласи си и стреля към близкия ляв ъгъл, но Квадво Дуа застана на пътя на топката. В края Падия бе изведен отдясно в пеналта и направи успоредно на голлинията центриане, но нямаше кой от домакините да засече топката във вратата.

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