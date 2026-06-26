Полицаите в Белгия по къси гащи заради жегата

Началник на едно от областните полицейски управления в Белгия е осигурил къси панталони и тениски с къс ръкав за подчинените му служители в опит да облекчи условията им за работа в рекордните горещини, съобщиха местни медии. Белгия бе залята от гореща вълна тази седмица за втори път след края на зимата и в последните дни постоянно се отчитат температурни рекорди за съответната дата, а прогнозата е температурите да достигнат 40 градуса до края на седмицата.

В местните медии това стана повод за спорове дали полицаите да имат право да носят по-леко облекло, когато времето е толкова топло. Според закона

те са длъжни да бъдат в добре поддържан външен вид,

в съответствие с образа на институцията, в униформа според изискванията за безопасност, без да смесват лично и служебно облекло.

Областният полицейски началник настоява, че повишаването на температурите не е временно явление и е взел сам решение как да помогне на своите колеги. Подчинените му полицаи не са задължени да обуват къси панталони, а онези от тях, които управляват мотоциклети, нямат право на облекло с открити части на тялото. Началникът казва, че очаква от гражданите да проявят разбиране, ако забележат полицаи „по шорти или бермуди“.

Белгия отбеляза вчера най-горещия си ден, откакто се води статистика, а се очаква температурите да се повишат още, предаде ДПА.

Метеорологичната станция в Брюксел отчете 34,6 градуса в днешния следобед, с което бе подобрен 50-годишният рекорд за най-висока температура, поставен през 1976 г.