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Жегата блокира влак с 200 пътници и неработеща климатизация

Инцидентът е от Италия, а причината за него - неизправност

25.06.2026 | 20:21 ч. 1
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Влак с 200 пътници се оказа блокиран в Италия заради неизправност в продължение на 3 часа, през които климатиците вътре не работеха, предаде италианската информационна агенция АНСА. 

Инцидентът се разиграл между гара Ламбрате и Централната гара на Милано насред горещата вълна в Италия.

Спешни екипи, пожарникари и местната полиция дошли на мястото, за да проверят безопасността на влака, а пътниците в крайна сметка били прехвърлени на друг влак и от железопътната компания “Тренорд“, обслужваща Северна Италия. На всички е била предоставена и вода за хидратация.

“Тренорд“ е подразделение на италианските държавни железници “Трениталия“.

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Инцидентът стана в момент, в който Италия обяви червен код за опасни жеги в 17 града днес, а утре градовете стават 18 и това са Бари, Генуа, Анкона, Болоня, Болцано, Бреша, Флоренция, Фрозиньоне, Латина, Милано, Перуджа, Риети, Пескара, Рим, Торино, Венеция, Верона и Витебро.

Опасните жеги на много места бяха прекъсвани от епизоди на силни бури. В Рим такива епизоди имаше в два от последните четири дни, като при първата буря бяха повалени дървета, а при втората имаше градушка. В древния Помпей край Неапол античните улици се превърнаха в реки след преминала буря, която изненада туристите там. / БТА

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