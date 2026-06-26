САЩ удължиха срока за купувачите на "Лукойл" до 25 юли

Министерството на финансите на САЩ удължи до 25 юли срока на действие на лиценза, който позволява на компании да водят преговори с "Лукойл" за закупуването на чуждестранните активи на втория по големина руски нефтопроизводител.

Актуализираният документ е публикуван на уебсайта на Управлението за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово ведомство.

През октомври миналата година САЩ наложиха санкции на "Лукойл" и "Роснефт", като американският министър на финансите Скот Бесънт посочи, че двете най-големи руски петролни компании "финансират военната машина на Кремъл".

Санкциите наложиха продажбата на международния портфейл на "Лукойл", който е оценен на около 22 млрд. долара и включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия.

В средата на ноември Управлението за контрол на чуждестранните активи издаде лиценз за преговори относно продажбата на активите на "Лукойл". Процесът привлече интереса на десетина кандидати.

Първоначално лицензът беше валиден до 17 януари, а след това беше удължен няколко пъти. На 4 юни американското финансово ведомство обяви, че удължава лиценза до 27 юни.

Всяка конкретна сделка с "Лукойл" за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. (БТА)