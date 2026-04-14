Още шест месеца дерогация за рафинерията в Бургас

Това заяви служебният премиер Андрей Гюров

14.04.2026 | 22:07 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Две седмици предварително е било получено удължаване на дерогацията за рафинерията на "Лукойл" в Бургас с още шест месеца. Това съобщи служебният министър-председател Андрей Гюров в публикация във Facebook.

По думите му това решение ще позволи на рафинерията да продължи да функционира нормално, като очакванията са тя да работи на пълен капацитет.

Премиерът посочва още, че задачата на специалния управител е да осигури необходимите доставки, така че да не се стигне до недостиг на горива по бензиностанциите в страната.

Според Гюров решението е постигнато след разговор с американския държавен секретар Марко Рубио в края на миналата седмица.

Още през февруари Великобритания удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България до средата на август тази година. Първоначално лицензът беше валиден до 14 февруари, пише БТА.

