Учени: Рекордната гореща вълна в Европа би била невъзможна преди 50 г.

Рекордната гореща вълна, която обхвана Западна Европа, би била практически невъзможна без предизвиканите от човека климатични промени. Те са причината резкият скок на нощните температури през тази седмица да бъде 100 пъти по-вероятен, отколкото преди само две десетилетия, предадоха ДПА и Ройтерс, като се позоваха на анализ на климатолозите от международната научна група World Weather Attribution (WWA).

Горещата вълна в Северна, Западна и Централна Европа е най-екстремната в историята на метеорологичните наблюдения, отбелязват изследователите. Те допълват, че юнската жега в Европа би била практически невъзможна през 1976 г.

Великобритания отчете температури, които счупиха юнските рекорди от прословутото лято на 1976 г., докато Франция регистрира най-горещия си ден в историята. Температурите скочиха и на други места в Европа, предизвиквайки масов хаос и подложиха на сериозно изпитание здравето на хората, отбелязва ДПА.

Според анализа на учените както дневните максимуми, така и измерените нощни температури по време на настоящата гореща вълна биха били практически невъзможни по това време на годината при климата отпреди 50 години. Подобна гореща вълна, възникнала при климата от 1976 г., би била с 3,5 градуса по Целзий по-хладна, заявиха изследователите от World Weather Attribution. Те също така посочиха, че задушните нощни температури, които не позволяват на много хора да спят, са около 100 пъти по-вероятни днес, отколкото преди едва 23 години по време на смъртоносната европейска гореща вълна през 2003 г., а дневните пикове са около 10 пъти по-вероятни.

Учените предупреждават, че съчетанието от жега и висока влажност се превръща в сериозна заплаха. Данните показват, че близо 45 процента от 854 града в 30 държави в Европа са напът да отбележат исторически рекорди по топлинен стрес. Този риск се измерва чрез т.нар. „температура на мокрия термометър“, която отчита доколко организмът ни може да се охлажда сам. Във Великобритания и Ирландия рекордите за топлинен стрес бяха счупени в повече от половината от градовете, включени в анализа.

Екстремната жега се дължи на метеорологичен феномен, известен като „топлинен купол“ – блокирана система с високо налягане, която улавя топлия въздух над континента и засмуква горещ въздух от Сахара. За да оценят мащаба му, изследователите са сравнили данните от настоящите пикови температури с исторически периоди на големи горещини от по-хладни климатични епохи.

Според изследователите рекордната жега е недвусмислено предизвикана от климатичните промени. „Научните доказателства за това как климатичните промени засилват горещите вълни са неоспорими“, категоричен е Теодор Кийпинг, експерт по екстремни метеорологични явления и горски пожари в Имперския колеж в Лондон.

„Продължаващото изгаряне на изкопаеми горива е пряко отговорно за смущенията в ежедневието на хората през тази седмица, с които те се сблъскват в домовете, училищата и по работните си места“, допълва той. „Скоростта на тези промени е стряскаща. Вече на всеки няколко години виждаме как температурните рекорди в Европа биват разбити, а тази година това се случва в няколко поредни месеца“, казва Теодор Кийпинг.

Фридерике Ото, професор по климатология в Имперския колеж в Лондон, допълва: „Учени като мен вече звучат като развалена грамофонна плоча. Всяка година реагираме на едни и същи климатични аномалии, чиито стойности стават все по-екстремни.“ „Да, това са климатичните промени. Да, ние сме отговорни. Не, не е Ел Ниньо. Да, имаме решенията. И не - не ги прилагаме достатъчно бързо. Въпросът сега е какво бъдеще искаме за себе си и дали сме готови да направим необходимото, за да го гарантираме“, казва професорът.

В коментар към изследването изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата Саймън Стийл заяви: „Екстремните жеги чупят рекорди в цяла Европа и науката е категорична за причината – климатичната криза вилнее, подхранвана от зависимостта на света от въглищата, петрола и газа. Решенията обаче са също толкова ясни: по-бърз преход към чиста енергия, която вече е много по-евтина от изкопаемите горива, както и опазване на горите и адаптиране към новите климатични реалности.“ Той предупреди, че нито една държава не може да си позволи да продължава по старому, и призова: „Трябва да ускорим темпото. Заедно“, коментира данните от изследването изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата Саймън Стийл, цитиран от ДПА.

(БТА)