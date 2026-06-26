15 км опашка се изви на Кримския мост, хората се евакуират ВИДЕО

Поради проблеми с електричеството и бензина, някои магазини и пазари в Севастопол не са отворили, а общественият транспорт е спрян. Някои местни жители се опитват да напуснат града, съобщиха жители на града пред изданието "Агентство".

Местен жител съобщи пред агенцията, че възрастна роднина, живееща в Севастопол, не може да се свърже с нея за втори ден.

"Няма ток от 24 часа, така че половината магазини са затворени, както и пазарите“, каза местен жител. "Проблемът не е само в липсата на електричество; липсата на бензин по бензиностанциите пречи на продавачите да стигнат до местата си. Живеем под обсада."

Прекъсванията на електрозахранването влошават комуникациите, заяви друг местен жител.

Бензин в града е наличен само за държавни услуги и „малко“ за обществен транспорт, обясни жител на Севастопол. След като електрозахранването в града беше спряно в сряда, тролейбусите спряха да се движат.

"И очевидно няма да се движат дълго време, защото електрозахранването е възстановено само частично", каза местен жител. "Хората ходят пеша или карат колело до работа."

Цените на хранителните продукти са се повишили.

"Картофите на пазара бяха 50 рубли, преди седмица бяха 100, а днес вече са 150", допълни местен жител.

Цената на строителните материали също се е увеличила.

В края на май строителната смес струваше 400 рубли за чувал, а в началото на юни беше над 700 рубли.

"Все още имаме храна, електричество, вода и интернет (поне за мен) все още не е спрян. Но вече има голямо задръстване от хора, които тръгват преди моста", каза жителка на Феодосия.

Според официалния Telegram канал на Кримския мост, до четвъртък вечерта 900 коли са били блокирани в задръстване, влизайки на моста от Керч.

В коментарите под публикациите на кримския губернатор Сергей Аксьонов в Telegram жителите масово се оплакват от часове прекъсвания на тока в Ялта, Симферопол, Севастопол, Гурзуф, Бахчисарай и други градове.

Десетки коментари са посветени на факта, че магазини, аптеки и банкомати не работят, докато тези, които са отворени, имат празни рафтове с месо, хляб и други хранителни стоки.

В четвъртък следобед "Крименерго" обяви въвеждането на „временен режим на ограничаване на електрозахранването“ в целия Крим.

Според ASTRA, 15 километра е дълга опашката за излизане от Крим по Кримския мост. Според видеоклипове на очевидци, публикувани вечерта на 25 юни, в Керч, при Кримския мост, са се образували километрични задръствания от желаещи да напуснат анексирания регион.

На 25 юни безпилотните летателни апарати на украинските въоръжени сили съобщиха за поразяване на 38 цели във временно окупирания Крим . Сред тях са средства за противовъздушна отбрана, Таврическата топлоелектрическа централа в Симферопол, нефтобаза в Джанкой и газокомпресорни станции в Журавлевка и Ключи. Ударени са и електрическите подстанции в Севастопол и Симферопол.

⚡️⚡️⚡️BREAKING: Fuel crisis in occupied Crimea deepens after Ukrainian strikes. Thousands of cars are queued on the Crimean Bridge in both directions, with many reportedly fleeing the peninsula to mainland Russia in search of gasoline. Gas stations have halted civilian sales,… pic.twitter.com/OCI3mKtzor — Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) June 26, 2026