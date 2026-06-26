Съединените щати, предвид помощта, която оказват на Киев, не могат да се считат за абсолютно неутрални в украинския конфликт. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков по време на брифинг, отговаряйки на въпрос на ТАСС.

"Ако говорим за абсолютен неутралитет, тогава, разбира се, терминът "абсолютен неутралитет" вероятно е неприложим, защото Съединените щати все още доставят – преди го правеха псевдобезплатно, сега плащат – по-голямата част от оръжията на Украйна и предоставят на Украйна помощ в други технологии", посочи Песков. "Този ​​процес е в ход, така че със сигурност няма такова нещо като абсолютен неутралитет."

Песков добави още, че Русия остава отворена за предоставяне на посреднически услуги за уреждане на украинския конфликт, включително на Съединените щати.

"Москва е отворена и за самите мирни инициативи. Ще приветстваме това; оставаме отворени за тези услуги, за самия мирен процес", подчерта той.