Дългогодишният сътрудник на руския президент Владимир Путин - Сергей Иванов, който бе и вицепремиер на Русия, почина на 73 години, предадоха световните агенции, позовавайки се на Кремъл.

"С дълбока скръб съобщаваме, че днес ни напусна Сергей Борисович Иванов", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Президентът на Русия поднася дълбоките си съболезнования на близките на Сергей Борисович и е изпратил на семейството телеграма със съболезнования", добави той.

Не се съобщават подробности за причините за смъртта.

Иванов учи за преводач, а след това работи в руските тайни служби до края на 90-те години на миналия век, посочва ДПА. По това време той се среща с Путин, който също е от Санкт Петербург и е само няколко месеца по-голям.

Иванов е член на руския Съвет за сигурност от 1999 г. до 2026 г., с изключение на периода между 2008 г. и 2012 година. От 2001 г. до 2007 г. е министър на отбраната.

През 2008 г. Иванов бе сочен за един от възможните приемници на Путин, който тогава, съгласно конституцията, нямаше право да се кандидатира за трети мандат.

Путин в крайна сметка избира Дмитрий Медведев, който през мандата си внася поправка в конституцията, която позволява на Путин да се кандидатира отново през 2012 година.

Последно Иванов е специален представител на Путин по въпросите на опазването на природата, на екологията и на транспорта.