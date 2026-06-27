Рекордни високи температури в Германия

Германците се подготвят за предстоящите днес горещини, докато се очаква горещата вълна, свързана с десетки смъртни случаи в Западна Европа, да се придвижи на изток. Температурите на места надхвърлиха досегашните рекордни стойности, достигайки над 40 градуса по Целзий, съобщава Ройтерс.

През този месец Великобритания, Франция, Швейцария и Германия преживяваха рекордни жеги, а метеорологичните условия може да поставят на изпитание още рекорди на фона на преминаващата през Германия и Полша гореща вълна.

Температурен рекорд

Вчера в близост до град Саарбрюкен, провинция Саар, недалеч от френската граница, бе отбелязан нов рекорд за всички времена от 41,3 по Целзий, съобщи вчера говорител на Германската метеорологична служба, като отбеляза, че данните все още не са окончателни.

"Горещата вълна ще достигне своя пик през уикенда, като в някои части на Германия температурите ще надхвърлят 40 градуса", заяви Карстен Брандт, метеоролог в уебсайта за прогнози "Donnerwetter.de".

Организаторите съобщиха, че заради жегата триатлонът на дълги разстояния "Ironman European Championship", който трябва да се проведе в неделя във Франкфурт, е със съкратен велосипеден маршрут и намалено разстояние, което състезателите ще трябва да избягат.

Изправени пред опасността от повреди по инфраструктурата, като изкривяване на пътната настилка и железопътните релси, някои големи доставчици на обществени услуги се опитаха да намалят трафика.

Националният железопътен оператор на Германия "Дойче Бан" предостави на клиентите си възможност да отменят безплатно резервираните си билети за пътувания на дълги разстояния до началото на следващата седмица поради горещата вълна. Компанията заяви, че инфраструктурата ѝ е подложена на особено натоварване поради излагането на силното слънце, както и поради допълнителния риск за сигналните системи, релсите и контактната мрежа, произтичащ от гръмотевични бури и горски пожари.

Търсене на вентилатори

В някои части на страната, главно в Югозападна Германия, юни вече се оказа значително по-горещ от обичайното. Според прогнозите най-екстремните горещини ще започнат да отшумяват през уикенда, като в неделя се очакват силни гръмотевични бури.

Културни забележителности в цяла Европа бяха принудени да затворят врати за посетители, секторът на селското стопанство пострада сериозно, а някои болници изпитаха затруднения да се справят със ситуацията.

Търсенето на електрически вентилатори е скочило, а азиатските производители на климатици отчитат покачване на продажбите в Европа. Повечето жилища в Северна Европа не са проектирани да смекчават топлината, а по-скоро да я задържат вътре.

Настоящата гореща вълна ще започна да се измества към края на месеца, като ще засегне Централна Европа и Балканите, съобщи Световната метеорологична организация. / БТА