Жегата във Франция е безпощадна, отмени и Прайда

Организаторите на Парижкия гей марш преместиха събитието, което по план трябваше да се проведе тази събота, за септември. Решението идва след като полицията нареди то да бъде отменено заради горещата вълна, която натовари спешните служби и болниците във френската столица или е изправена пред забрана, съобщава Ройтерс.

Ежегодното събитие обикновено привлича десетки хиляди хора по улиците на града. Организаторите обявиха пренасрочването в социалните медии в петък.

Полицията издаде същата заповед и за музикалния фестивал Solidays и за лекоатлетическо състезание на стадион Charlety.

Организаторите на Solidays също отмениха събитието, съобщи френската телевизия BFM.

Организаторите на състезанието по лека атлетика не отговориха веднага на искане за коментар, но заявиха в четвъртък, че събитието ще се проведе по план с адаптации за жегата.

Франция се бори с опасна гореща вълба от началото на седмицата. Река Сена се превърна в основен източник на прохлада, училищата затвориха, а полицията дори забрани консумацията на алкохол.

Болниците са препълнени с хора, получили топлинен удар.