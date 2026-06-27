1430 за загинали, над 50 000 са в неизвестност след земетресенията във Венецуела

Броят на загиналите при двойното земетресение във Венецуела достигна 1430 души, а милиони хора остават без достъп до чиста вода, санитарни условия и основни услуги, предаде АФП. Първите американски хуманитарни полети вече пристигат в Каракас.

Временният президент на страната Делси Родригес заяви, че Венецуела „не е сама“, на фона на нарастващо обществено недоволство от реакцията на властите. Съединените щати съобщиха, че една от пистите на международното летище „Симон Боливар“ вече функционира и приема военни самолети с хуманитарна помощ, включително C-17, както и че е изпратен военноморски кораб край бреговете на страната.

ООН мобилизира спасителни екипи от най-малко 17 държави за издирване на оцелели. В същото време местни жители продължават да разчистват срутените сгради с надежда да открият оцелели в критичния период до 72 часа след бедствието.

В най-тежко засегнатия район Ла Гуайра спасители извадиха живо бебе около 32 часа след трусовете с магнитуд 7,2 и 7,5, което донесе кратък момент на надежда сред разрушенията.

Според Международната организация по миграция до 6,76 милиона души могат да бъдат засегнати и да се нуждаят от спешен подслон, вода, медицинска помощ и хуманитарна подкрепа. ООН оценява щетите на около 6,7 млрд. долара.

Председателят на Националната асамблея Хорхе Родригес съобщи, че жертвите вече са 1430, а ранените – над 3200. Ръководителят на хуманитарната помощ на ООН Том Флетчър предупреди, че броят на загиналите може да нарасне значително, като над 50 000 души се водят в неизвестност.

Общественото напрежение във Венецуела се засилва на фона на дългогодишна икономическа криза и срив на публичните услуги, които вече са принудили милиони да напуснат страната. Жители на пострадали райони обвиняват властите в забавена реакция и липса на помощ.

Съединените щати изпращат над 250 спасители, включително специализирани екипи с кучета за издирване на хора под руините. Бедствието се случва на фона на продължаваща политическа нестабилност и дълбока социална криза в страната. | БГНЕС