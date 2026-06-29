Украйна дава достъп до пленено руско оборудване: Нов портал предизвиква международен интерес

Украински войници, компании от отбранителния сектор и чуждестранни правителства бързат да се регистрират в нов портал, където Киев предлага достъп до пленен руски военен хардуер и до това, което се намира в него.

Юрий Мироненко, генерален инспектор на Министерството на отбраната на Украйна, заяви пред Business Insider, че 150 потребители вече са се регистрирали в новия портал TrophyLab през първата му седмица. Приблизително една трета от заявките са дошли от чужбина.

Този портал съдържа технически данни за руско оръжие като дронове, ракети и бронирани превозни средства, до които одобрените потребители имат достъп в рамките на първото по рода си споразумение за обмен на информация между Украйна и нейните западни партньори.

Мироненко, ключова фигура в разработването на TrophyLab, описа този проект в интервю като „безпрецедентно“ усилие за разкриване не само на руски военни тайни, но и на такива, събрани от севернокорейско оръжие.

Надеждата сред украинските официални лица е, че чрез консолидирането на тези данни и тяхното публикуване Киев и неговите съюзници ще научат как да спрат руската военна машина, сега и в бъдеще. От началото на мащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Киев редовно споделя разузнавателна информация със САЩ, НАТО и западните си поддръжници, включително информация за оръжията, с които се е сблъсквал на бойното поле.

Мироненко обаче заяви, че "такива решения са вземани за всеки отделен случай от най-висшето военно и политическо ръководство и са били взети в рамките на съществуващите споразумения между двете страни".

През втората половина на миналата година Украйна реши да дигитализира данните, събрани от заловеното руско въоръжение, за да може да обедини информацията от различни подразделения и да осигури бърз достъп до нея.

Украйна искаше платформата да бъде достъпна за цялата ѝ отбранителна екосистема – от изследователски организации, военни подразделения и правителствени агенции до производители на отбранителни технологии, както и за чуждестранни правителства, производители на оръжие и лаборатории, включително тези в страните от НАТО.

Споделянето на информацията в чужбина е от полза и за двете страни, каза той. Украйна разполага с добре развит изследователски апарат, способен да изучава плененото оборудване, но някои чужди държави имат модерни лаборатории с висока степен на специализация в области като оптично оборудване или сателитна навигация.

Партньорите на Украйна се възползват от информацията за руските оръжия, а Киев – от техните изследвания.

Създаването на портала беше сложен процес, отнел месеци работа, включващ правни съображения, организация и координация между военните подразделения, както и техническо разработване. Министерството на отбраната на Украйна официално пусна TrophyLab на 19 юни.

Порталът TrophyLab съдържа над 150 образци от пленени оръжия и военно оборудване, разпределени в около 80 различни категории, както и над 225 завършени изследователски проекта. И се очаква всичко това да се разраства.

Оръжията в портала включват руски балистични и крилати ракети, дронове за еднопосочни атаки и разузнаване,

системи за противовъздушна отбрана, леко стрелково оръжие, бронирани превозни средства, артилерийски оръдия и електронно оборудване, наред с друго въоръжение.

Забележително е, че каталогът на оръжията включва и севернокорейската KN-23 – балистична ракета с малък обсег, която Русия е използвала през цялата война, според екранни снимки от TrophyLab, споделени с Business Insider. Не е ясно дали порталът съдържа и друго чуждестранно оръжие.

Каталог на руски ракети и дронове, включително севернокорейската KN-23. С любезното съдействие на Министерството на отбраната на Украйна

Още през първата седмица украинското министерство на отбраната е получило 150 заявки за регистрация в TrophyLab. Мироненко посочи, че сред тях са украински компании от отбранителния сектор и военни подразделения, както и чуждестранни компании и правителства.

Чуждестранните потребители съставляват 30% от общия брой, а Киев очаква този процент да нарасне с времето.

След като потребителите бъдат проверени и одобрени, те ще имат денонощен достъп до платформата. Те могат също да поискат физически образци от оръжията за изследване и дори да ги унищожат, за да получат допълнителни данни.

TrophyLab е най-новото усилие на Украйна да сподели поуките от бойното поле и опита си със западните си съюзници, както вече е направила в голяма степен с военните действия с дронове. Мироненко вярва, че разкриването на руския арсенал ще бъде от полза за всички участници.