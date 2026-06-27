Войната на Русия срещу вярата: Цената, която плащат религиозните общности в Украйна

Руският ракетен удар от 15 юни срещу Киевско-Печерската лавра, обект от Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пример за целенасоченото нанасяне на удари срещу културната и религиозната идентичност на Украйна. Френски официални лица осъдиха нанесените щети на древния манастир, сравнявайки ги с бомбардирането на Нотр-Дам, докато украинските религиозни лидери го определиха като престъпление срещу човечеството. Този инцидент е част от поредица: от 2022 г. насам са нанесени щети на над 500 културни обекта. Експертите твърдят, че целта на Русия е да заличи украинската националност, да сломи националната воля и да наложи контрол чрез "колониален проект" с "геноцидни намерения". Въпреки ескалиращите атаки и историческото преследване, моралът на украинците остава висок, като разнообразните религиозни общности са обединени в непоколебима солидарност.

На 15 юни Русия нанесе ракетен и дронов удар по цяла Украйна. Едно от местата, засегнати по време на атаката, беше Киевско-Печерската лавра, включена в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство – православен манастирски комплекс, построен през 11-ти век и един от най-важните религиозни обекти в Украйна. Ройтерс съобщи, че покривът на катедралата „Успение Богородично“ в Киевско-Печерската лавра е претърпял значителни щети в резултат на атаката, пише за Forbes Марк Темницки, независим автор, специализирал в областта на отбраната и енергетиката.

Русия е "демонстрирала пълната бруталност на действията си", заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро преди заседанието на Съвета по външни работи на 15 юни. "За нас, французите, това би било равносилно на бомбардиране на Нотр-Дам или на базиликата "Сен-Дени"."

Различни религиозни лидери в Украйна също коментираха атаката. Митрополит Епифаний, който е глава на Украинската православна църква, написа в X, че атаката срещу Киевско-Печерската лавра е „поредното руско престъпление срещу човечеството, срещу историята и срещу християнството“. Междувременно главният равин на Украйна Моше Азман публикува в X снимка на Киевско-Печерската лавра в пламъци, като заяви, че „руски ракети удариха Киевско-Печерската лавра, едно от най-свещените религиозни места в Украйна и обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО“. Освен това шейх Мурат Сулейманов, муфти на Религиозната администрация на мюсюлманите в Украйна, публикува видео на страницата си във Facebook, в което осъжда руската атака срещу Киевско-Печерската лавра.

Това не е първият случай, в който руски ракетни и дронови атаки нанасят щети на религиозен или културен обект в Украйна. От началото на мащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. ЮНЕСКО провежда оценки на щетите, нанесени на културни ценности в цяла Украйна. Организацията установи, че 536 културни обекта са били повредени по време на войната между февруари 2022 г. и юни 2026 г. Това включва религиозни обекти, исторически места, музеи, паметници и библиотеки. Организацията на обединените нации също отбеляза в доклад, че Руската федерация е "насочвала ударите си срещу лица, къщи и сгради, пунктове за разпределение на хуманитарна помощ и критична енергийна инфраструктура, обслужваща цивилното население" по време на войната.

Доклад на ООН, публикуван на 15 юни, установи, че последната вълна от руски ракетни удари и атаки с дронове срещу Украйна е допринесла за "продължаващата тенденция на нарастващи щети за цивилните в Украйна". В доклада се добавя, че през май 2026 г. „беше отчетен най-високият месечен брой на жертви сред цивилното население за последните четири години“, откакто през февруари 2022 г. започна пълномащабната руска инвазия. В доклада се прави изводът, че гражданската инфраструктура, цивилните райони и обектите на културното наследство трябва да бъдат защитени.

Киев не е единственият украински град, в който свещени места и културни обекти са били повредени или унищожени по време на мащабната руска инвазия.

Доклад, публикуван от Атлантическия съвет на 16 юни, установи, че Харковският художествен музей и Залата за органна и камерна музика в Днепър са само два от над 500-те културни обекта, които са били подложени на руски атаки по време на войната.

Що се отнася до религиозните обекти и местата за поклонение, тези райони са претърпели значителни щети в южната и източната част на Украйна, особено в регионите, окупирани от Русия. По време на пълномащабната руска инвазия църкви, манастири, джамии, синагоги, молитвени домове, гробища и религиозни училища са били повредени или разрушени. Религиозните лидери и членовете на духовенството също са били мишени на руските войници.

По време на разговора ни архиепископ Зелински даде примери за това как руснаците са се насочили срещу различни религиозни групи в Украйна по време на пълномащабната инвазия. В източна Украйна православни енории, които не принадлежат към руската православна църква, са били повредени или разрушени в резултат на обстрел с руски ракети. Освен това протестантски и католически духовници са били хвърлени в затвора или подложени на изтезания. Междувременно в Украйна са били повредени еврейски обекти и мемориални места, свързани с Холокоста. В окупирания от Русия Крим кримските татари и мюсюлманите са преследвани от руснаците. Съвсем наскоро, през май, Европейският съд по правата на човека постанови, че Руската федерация трябва да изплати обезщетения на кримските татари, които са били арестувани и преследвани за мирни протести срещу Русия.

Този модел на религиозно преследване не е нов. По време на съветския период руските власти затвориха места за поклонение, като например църкви, в Украйна. Освен това лидерите на религиозните общности бяха хвърлени в затвора или изпратени в изгнание. Вярващите се събираха тайно за богослужения, а религията беше обявена за незаконна. Въпреки че Съветският съюз се разпадна през 1991 г., религиозното преследване в Украйна продължава по време на мащабната руска инвазия от 2022 г. насам.

Тези религиозни обекти и свещени места в цяла Украйна не са били използвани от украинските въоръжени сили или украинските доброволчески батальони като бази за водене на бой срещу руските сили.

Въпреки увеличаването на руските ракетни и дронови атаки срещу невоенни цели в Украйна през 2026 г., както съобщи ООН този месец, моралът на украинците не се е променил. Според проучване, публикувано от Международния републикански институт през март, 73% от украинците в цялата страна заявиха, че виждат бъдещето на Украйна като доста обещаващо. Освен това 82% от украинците, участвали в проучването в цялата страна, заявиха, че вярват, че Украйна ще спечели войната. Това означава, че въпреки трудностите, които украинците са преживели по време на продължаващата руска инвазия, моралът на украинците остава висок. Това също така показва, че украинските граждани, независимо от етническата си принадлежност, културен произход или религия, са обединени.

Сега, когато пълномащабната руска инвазия в Украйна навлиза в петата си година, никой не е сигурен кога ще приключи войната. Атаката срещу Киевско-Печерската лавра е най-новият инцидент, при който руснаците са нанесли удар по религиозен обект в Украйна, и тъй като няма признаци за край на войната, това може да не е последният път, когато обект на ЮНЕСКО бъде повреден по време на продължаващите сражения. Въпреки това, независимо от трагедиите, които са се случили, украинските религиозни общности се обединиха в солидарност, протестирайки срещу руската война.

Когато през февруари 2022 г. започна мащабната инвазия в Украйна, руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили идват, за да спасят етническите руснаци и рускоговорящите в Украйна. Руският президент също така предвиждаше бърза и решителна победа. Но повече от четири години по-късно Путин успя да обедини всички етнически, културни и религиозни групи в Украйна срещу Русия, а духът на украинците остава непокорен.