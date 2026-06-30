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Невиждано в Монако: Бомба рани трима, сред тях и украински олигарх

Двама души, включително Вадим Ермолаев, са в критично състояние, а 13-годишно дете има леки наранявания

30.06.2026 | 07:03 ч. Обновена: 30.06.2026 | 07:03 ч. 13

Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

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Украинският олигарх Вадим Ермолаев е един от тримата ранени при умишлено причинена експлозия снощи в Монако, предаде Франс прес, позовавайки се на телевизия Бе Ем Еф.

Взривът избухна около 21 ч. местно време (22 ч. българско) в жилищна сграда, близо до границата с Франция.

Двама души, включително Ермолаев, са в критично състояние, а 13-годишно дете има леки наранявания, каза пред Бе Ем Еф държавният министър на Монако Кристоф Мирман. 

Полицията в Монако и съседна Франция издирват мъж, заподозрян за детонирането на самоделно взривно устройство в центъра на средиземноморското княжество, съобщи Ройтерс.

На мястото са изпратени екипи на френските служби за извънредни ситуации и тече съвместна полицейска операция за залавяне на издирвания за експлозията мъж, съобщи Министерството на вътрешните работи на Франция. 

“Никога досега подобно събитие не се е случвало в княжеството”, заяви Мирман. 

Кадри от охранителни камери, разпространени в сайта на френския в. “Фигаро”, показват мъж да хвърля раница на входа на жилищна сграда малко преди експлозията. 

Бе Еф Ем нарече взривното устройство “колет-бомба”, цитирайки главния прокурор на княжеството.
(БТА)

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Тагове:

бомба Монако Вадим Ермолаев украински олигарх
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