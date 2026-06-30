Кой е Вадим Ермолаев, украинският олигарх, ранен при експлозията в Монако?

Трима души са ранени, двама от които сериозно, след като взривно устройство избухна в Монако в понеделник вечерта. Според източник, близък до разследването, цитиран от BFMTV, трите жертви - двойка на възраст между 50 и 60 години и 13-годишен тийнейджър - са с украинска националност.

Атакуваният Вадим Ермолаев е украински олигарх, роден през 1968 г., преди това е достигал 23-то място в класацията на най-богатите хора в Украйна, съставена от списание Forbes. Той е бизнесмен от Днепър, основател на търговско-производствената корпорация "Алеф" и един от най-големите предприемачи в областта на недвижимите имоти в града.

Ермолаев е притежавал над 300 милиона долара, поне според оценката му за богатство преди войната. Руската инвазия обаче изглежда не е повлияла на начина на живот на олигарха.

Той е натрупал част от богатството си от производството на спиртни напитки, особено вино, частично произведено в Крим. След като руснаците анексираха полуострова през 2014 г. Ермолаев заплаши със съд всеки, който твърди, че той продължава да си сътрудничи с руснаците, сякаш нищо не се е случило. Но СБУ, украинската служба за сигурност, го включи в списък с 84 богати граждани, избягали от страната.

През декември 2023 г. президентът Володимир Зеленски изпълни решението на Съвета за национална сигурност и отбрана на страната да наложи лични санкции срещу Ермолаев за период от 10 години. Според СБУ причината за ограниченията е работата му в алкохолния сектор в окупирания Крим, където компании плащат данъци в бюджета на Руската федерация.

"Батальонът Монако"

Ермолаев беше един от обектите на разследване срещу "батальона Монако" - ироничното име, дадено от украинската преса на украински бизнесмени, политици и олигарси, заселили се на Френската Ривиера след руската инвазия. Въпреки общата мобилизация на всички годни за война мъже на възраст между 16 и 60 години, обявена от Володимир Зеленски, те живеят луксозен живот в чужбина, докато боевете продължават да сеят хаос в Украйна.

Журналисти от "Украинска правда" заснеха Ермолаев да слиза от Бентли на площада на казиното в Монте Карло през лятото на 2022 г. Красивият червен английски автомобил, закупен през 2018 г., е регистриран в Днепропетровска област, на границата с Крим, откъдето е този магнат от хранително-вкусовата промишленост.

Вадим Ермолаев е и съсобственик на Versobank - естонска финансова институция, чийто лиценз беше просто спрян от Европейската централна банка през март 2018 г. за "системни нарушения на законодателството за пране на пари". 87% от депозитите, направени на гишетата на Versobank, са от нерезиденти, характеристика, която не остава незабелязана от Естонското бюро за борба с прането на пари, специализирано звено на естонската полиция, натоварено с борбата с тази форма на финансова престъпност. Това е истински бич за тази бивша съветска република, която оцени стойността на руските активи, преминалите през банките ѝ между 2012 и 2017 г., на над седем милиарда евро, преди да се изпарят в Западна Европа.

Междувременно олигархът Ермолаев се е отказал от украинското си гражданство в полза на кипърски паспорт.

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Заподозреният е заснет от камери за наблюдение

Според съобщения в медиите Вадим Ермолаев и съпругата му, ранени в понеделник вечерта при мощната експлозия, която се случи в жилищна сграда в Княжество Монако, са в критично състояние. Ввластите все още издирват заподозрения. Френски войници и два хеликоптера бяха разположени в района.

Заподозреният е заснет от камери за наблюдение, които са повсеместни в града. Снимка, широко разпространена в социалните мрежи, показва заподозрения, облечен в бежови панталони, черна тениска и шапка в същия цвят, като лицето му е частично скрито и трудно за разпознаване.

След като е оставил пакета с бомбата на партера на сградата, мъжът избяга пеша, с бързи темпове. Смята се, че се е насочил към близкия град Босолей, където разследващите са загубили следите му.

В допълнение към записите от охранителни камери, разследващите работят по събирането на свидетелски показания и доказателства, за да възстановят събитията от онази вечер, по-специално маршрута, по който е минал заподозреният преди експлозията и след това по време на бягството му. Едновременно с това е започната мащабна операция по издирване.

В подкрепа на полицията на Монако, около четиридесет френски жандарми, както и два хеликоптера, са разположени в района. В изявление принц Албер II увери, че "всички участващи държавни служби в момента са мобилизирани в тясно сътрудничество с френските власти". Той добави:

"Вярваме им, че ще изяснят обстоятелствата около тази трагедия възможно най-бързо, ще идентифицират този, който е отговорен и ще предоставят всички необходими отговори на всички нива."