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ЕК отпуска първата сума от заема за общо 90 млрд. евро за Украйна

От началото на руското военно нападение ЕС предостави обща подкрепа на Украйна за 211,3 млрд. евро

30.06.2026 | 14:03 ч. 24
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Европейската комисия съобщи, че отпуска 3,9 милиарда евро по заема за общо 90 млрд. евро за Украйна. Уточнява се, че осигурените днес средства са първо плащане по заема и ще послужат за покупката на дронове.

От общата сума на заема 30 млрд. евро са бюджетна помощ, а 60 млрд. евро са в подкрепа на украинската отбрана през тази и следващата година, се уточнява в съобщението. 

До края на 2026 г. ЕК предвижда да осигури на Киев 28,3 млрд. евро за отбрана. Предвижда се със следващите плащания Киев да получи средства за осигуряване на боеприпаси, ракети и системи за противовъздушна отбрана.

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В края на юни комисията отпусна на Украйна 3,2 млрд. евро по програмата за макрофинансова помощ. Допълнителни плащания ще бъдат извършени в следващите дни, допълва ЕК. 

От началото на руското военно нападение ЕС предостави обща подкрепа на Украйна за 211,3 млрд. евро, включително 3,8 млрд. евро от лихвите по запорираното с европейските санкции руско имущество.
(кор. на БТА Николай Желязков)

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Тагове:

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