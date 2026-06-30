Кличко: България помогна на Украйна да устои в началото на войната

Само с последствия за агресора може да има мир в Украйна. Това заяви в студиото по БНТ легендарният украинец, олимпийски и бивш двукратен световен шампион по бокс Владимир Кличко.

България има богати традиции в бокса, а младите трябва да следват мечтите си, заяви Кличко.

"За успеха трябва да имаш съюзници - аз съм много благодарен на България затова, че през 2022 г., когато започна пълномащабната война в Украйна благодарение също на българската подкрепа с амуниции и енергийни ресурси ние устояхме. Има нещо, което обединява България и Украйна и това е Черно море. Затова е много важно да има мир в този регион и той да има последствия за агресора. Каквито и мисли и мнения да има по този въпрос - Украйна трябва да продължи да отстоява своите позиции. Координацията е много важно нещо всъщност - важно е да стоим рамо до рамо със своите съюзници, за да можем да поддържаме този мир заедно с България в региона на Черно море. Това може да стане само със силни реакции срещу агресора."

По думите на Кличко мирът в Украйна е много важен за Европа.

"Хиляди украински деца бяха откраднати от руския агресор, от путинска Русия, те остават не в семействата си. Става въпрос за украинските деца. И ако Украйна падне, такова може да е бъдещето и за български деца. За други деца от други страни в бъдеще. Не дай си Боже в региона на нашите страни. Затова виждам справедливия мир така - трябва да спрем агресора в Украйна. Украйна не може да падне. Тя трябва да продължи да се бори. И аз съм уверен, че мир ще има, но също така с последствия за всяко изнасилване, за всяко убийство, за всеки, който е дал заповед това да бъде направено. Само с последствия за агресора може да има мир в Украйна.

На въпрос "вие загубихте ли близки хора, приятели в тази война", Кличко отговори:

Аз имам някои, които вече съм загубил. Всеки украинец, за съжаление, всеки ден, всяка нощ е обстрелван от камикадзе дронове и губи своите приятели, родители, роднини, познати, съседи. И за съжаление този ужас продължава всеки ден, поредна година от пълномащабната агресия от 2022 година. Агресията на Русия срещу Украйна и анексията на Крим от 2014 година продължават."