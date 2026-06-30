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Яхтата на Путин плава през датски води, ескортирана от руски военни кораби?

Плавателният съд е бил в германско пристанище за поддръжка

30.06.2026 | 15:54 ч. 19
Defense Arab, X

Defense Arab, X

Луксозна яхта, за която се твърди, че е свързана с руския президент Владимир Путин, е плавала през датски води в понеделник под ескорта на два руски военноморски кораба, съобщи датската телевизия DR.

82-метровата "Graceful“ прекоси пролива Големия Белт през нощта и по-късно беше забелязана да преминава покрай датския остров Анхолт, преди да се насочи към Гренен, северния край на полуостров Ютланд. Конвоят е бил следен от патрулния кораб на датските военноморски сили P521 Freja.
Според DR, Graceful е била придружена от руски разрушител и патрулен кораб. Дестинацията на яхтата не е разкрита.

Наблюдението е рутинна практика

Датски военни служители са заявили пред медията, че наблюдението на кораби, преминаващи през проливите на страната, включително кораби на чуждестранни държави, е рутинна практика.

Конвоят е бил проследяван и от германската брегова охрана, преди да влезе в датски води в неделя, съобщи телевизионната компания, цитирана и от Moscow Times.

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Транспондерът на автоматичната идентификационна система (AIS) на Graceful е изключен от 30 август 2022 г., според DR, което прави електронното проследяване на кораба трудно. Въпреки това яхтата е била забелязвана периодично в Санкт Петербург и другаде в Балтийско море.

Международни медии, включително Forbes, свързват Graceful с Путин, въпреки че Кремъл никога не е признавал собствеността ѝ. Forbes е оценил стойността на яхтата на около 100 милиона евро.

Яхтата е била на поддръжка в германското пристанище Хамбург преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и е отплавал на 7 февруари 2022 г. - 17 дни преди руските войски да преминат украинската граница.

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