Арестуваха войника, заплашил Путин с преврат

Домът на Александър Лунин, войникът, който преди няколко дни публикува обръщение към Владимир Путин, е бил претърсен. Това стана ясно от клип на съпругата му Татяна, публикуван в TikTok. По-късно тя изтри публикацията, но видеото вече беше споделено от Telegram канала "Мобилизация | Новини | Какво да правим?".

В записа Татяна Лунина разказва, че полицаи са дошли да претърсят дома им през нощта, претърсили са двора на дома им в село Лизиновка във Воронежска област и след това са конфискували "всичко, което са намерили: флаш памети, компютри, лаптопи, диск, нещо друго, нунчаци".

Лунина казва, че съпругът ѝ не е бил вкъщи - той е заминал за Москва предния ден. В записа тя казва, че Александър Лунин не е поддържал връзка, което предполага, че може да е бил задържан или да е пътувал и е извън контакт.

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Малко след като Татяна Лунина изтри видеото от TikTok, тя написа във ВКонтакте:

"Приятели! Разбирам притесненията ви, и аз се притеснявам. Саша е жив и здрав. Каза ми да не публикувам никаква информация засега, да не давам интервюта и да не отговарям на коментари. Просто чакаме."

По-късно стана ясно, че Александър Лунин е поставен под административен арест за 11 дни, според Telegram канала "#mylife", който е свързан с Лунин.

Александър Лунин, който участва в пълномащабната война между Русия и Украйна, публикува обръщение към Путин на 25 юни. В него той поиска президентът да се срещне с него на живо в Кремъл и да чуе "цялата истина" за случващото се в Русия, включително проблемите в армията. Лунин заяви, че ако срещата бъде отказана, "армията ще обърне оръжията си срещу Кремъл".

Кремъл, коментирайки обръщението на Лунин, заяви, че не е виждал самото видео, но смята, че то съдържа "доста странна формулировка".