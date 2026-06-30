Как НАТО се опитва да зарадва Доналд Тръмп на срещата в Анкара?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се присъедини към колегите си от НАТО за среща на върха в Анкара следващата седмица, след като остро разкритикува липсата им на подкрепа във войната му срещу Иран. Съюзниците се надяват да избегнат пореден изблик на гняв от страна на Тръмп в Турция и обмислят няколко стратегии, за да угодят на американския лидер.

Преди година съюзниците се съгласиха, под натиск от Доналд Тръмп, да отделят поне 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) за разходи за сигурност. Този път европейските страни членки на НАТО, както и Канада, ще се опитат да го убедят, че са на прав път, пише AFP.

Въпреки че имат срок до 2035 г., за да постигнат тази цел, президентът на САЩ е известен с това, че е нетърпелив и ще изисква доказателства. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който е изградил отношения с обитателя на Белия дом, представи общ преглед на този аргумент по време на среща в Овалния кабинет миналата седмица. Представяйки таблица, на която със златни букви пише "ТРЪМП ТРИЛИОН" (THE TRUMP TRILLION), той подробно описа допълнителните разходи на Европа, откакто Доналд Тръмп дойде на власт през 2017 г.

Има обаче някои противоречиви нотки, които биха могли да раздразнят Доналд Тръмп: очаква се три европейски държави, включително Чехия и Словения, да паднат под прага от 2% отново тази година.

Иран

Въпреки че Доналд Тръмп постигна предварително мирно споразумение с Иран, ситуацията остава много нестабилна и всяка ескалация на напрежението рискува да постави Анкара в сянка. Освен това той остава недоволен от реакцията на Европа по време на войната, когато няколко държави ограничиха достъпа на американските сили до базите си.

За да се опитат да демонстрират добрата си воля, Франция и Великобритания са изготвили планове за евентуална мисия в Ормузкия проток, а някои държави са разположили предварително кораби, като например миночистачи.

Изкуството на преговорите

Подчертаването на данните за глобалните разходи за отбрана би могло да помогне за успокояването на Доналд Тръмп. Но НАТО също така иска да му покаже, че тези пари се превръщат в увеличени възможности. Според някои дипломати и служители на Алианса, страните членки са били помолени да отложат обявяването на големи договори до срещата на върха, за да се постигне по-зрелищен ефект в Анкара. Н

якои служители казват, че се очаква да бъдат подписани договори на стойност няколко милиарда долара с американски и европейски компании на индустриален форум, организиран в кулоарите на срещата на върха. Марк Рюте дори иска да покани на това събитие американския президент, който е страстен по подписването на зрелищни споразумения.

Европеизацията на НАТО

Съединените щати на Доналд Тръмп настояват за необходимостта Европа да поеме водещата роля в собствената си отбрана, а Вашингтон вече е започнал да намалява ангажимента си към НАТО. Следователно лидерите ще искат да покажат как се мобилизират, за да направят НАТО по-"европейски", например като увеличат "отговорностите му, като същевременно се опитват да запазят Съединените щати колкото е възможно повече", обяснява Мария Мартишуте от Центъра за европейска политика.

Много внимателен домакин

През последните седмици Доналд Тръмп се сблъска с редица европейски лидери, като наскоро с италианския премиер Джорджия Мелони. Но за щастие на НАТО, един от малкото лидери, с които той все още изглежда е в добри отношения, е турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

"Ако не беше организирана в Турция от президента Ердоган, не мисля, че щях да отида там", заяви самият Доналд Тръмп миналата седмица.

Обстановката на срещата на върха би трябвало да е подходяща за американския президент: тя ще се проведе в огромния президентски дворец на Ердоган, украсен изцяло с мрамор и злато.

Кратка среща на върха

В крайна сметка, както и при миналогодишната среща на върха в Хага, НАТО избра събитието да бъде кратко. Доналд Тръмп ще пристигне за официална вечеря на 7 юли, преди лидерите на НАТО да проведат една кратка официална сесия на следващия ден.

"За да бъде срещата на върха успешна, бих казал, че всичко, от което се нуждаем, е Тръмп да не се противопоставя на НАТО, да не го критикува и да не подкопава ролята на Алианса", обобщава Петер Батор, бивш посланик на Словакия в НАТО.