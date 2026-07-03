Нова тактика на Украйна: Роботи с M2 Browning заменят войниците в опасни мисии

Украинските наземни роботи дават на армията ѝ нов начин за използване на M2 Browning, мощна американска картечница с екипаж, която често се монтира на превозни средства заради теглото си. Украйна използва нарастващия си флот от наземни роботи за атакуване на руски цели, с оръжия, включително гранатомети, РПГ и картечници. Едно от предпочитаните оръжия е американската, вековна картечница M2 Browning калибър .50, известна като "Ma Deuce", която е участвала в конфликти от Втората световна война до Афганистан и сега се използва от Украйна срещу руски войски и дронове.

Украинският производител на роботи и оръжия DevDroid казва, че M2 е особено подходящ за роботи, които могат да носят тежкото оръдие в битка, като същевременно държат войниците по-далеч от фронта.

Основният продукт на компанията е Droid TW, разузнавателен и ударен наземен робот с купол, в който може да се постави картечница, включително KT-7.62, украински вариант на съветския ПКТ.

Но основното оръжие на робота е M2, каза пред Business Insider Олег Федоришин, директор на научноизследователската и развойна дейност на компанията.

В американските военни често срещана конфигурация на оръжие е картечницата с калибър .50 да се монтира върху превозно средство като Humvee. В Украйна обаче екипажът на превозните средства и техният екипаж са изложени на изключително висок риск, главно поради заплахи от мини и дронове.

Роботът, известен още като безпилотно наземно превозно средство или UGV, е по-добър избор на превозно средство, каза Федоришин, защото държи войниците по-далеч от битката.

M2 Browning, проектиран от САЩ в края на Първата световна война и въведен на въоръжение в началото на 30-те години на миналия век,

сега е една от най-широко използваните тежки картечници в света, използвана от повече от 90 страни.

С тегло от 84 паунда (приблизително 36 кг) преди боеприпаси, триножник и друго оборудване, теглото на M2 означава, че обикновено се използва различно от по-леките картечници.

M2 може да се носи на бойно поле от войски, но теглото му го прави тромав и изискващ много работна ръка, поради което често се монтира на превозни средства, стативи или фиксирани позиции. Поставянето му на робот позволява на Украйна да използва огневата мощ на оръжието, без да е необходимо войските да го носят, да го обслужват или да стрелят от открити позиции.

Системата DevDroid може също да поддържа произведената в САЩ средна картечница M240, но Федоришин каза, че това оръжие не е толкова достъпно за украинските войски, колкото M2.

САЩ и други съюзници са доставили на Украйна M2 и боеприпаси, давайки на Киев достъп до оръжие, което може надеждно да държи в бой. Само САЩ са произвели милиони M2 през десетилетията, което го прави вид широкодостъпно оръжие, което страните партньори могат да изпратят значителни количества, без бързо да изчерпват собствените си запаси.

M2 Browning е популярен избор за други компании, които също произвеждат украински наземни роботи. Този контраст между авангардни роботи и вековно оръжие отразява по-широка тенденция в Украйна: стара екипировка, съчетана с нова технология.

Игор Кулакевич, продуктов мениджър в украинската FRDM Group, производител на дронове и наземни роботи, заяви пред изданието, че компанията поставя M2 на своя дистанционно управляем наземен боен робот D-21-12 заради това колко е достъпен и надежден.

Много западни военни разполагат с оръжието и необходимите боеприпаси в запасите си, каза той, така че Украйна може да разчита на доставки. Компанията също така вижда M2 като особено надеждно оръжие.

Украинската Frontline Robotics, друг производител на дронове и оръжия, също произвежда автономен оръжеен модул, предназначен да носи M2, наред с други оръжия, които могат да бъдат монтирани на робот.

Микита Рожков, главен директор по бизнес развитието на компанията, каза пред Business Insider, че това го превръща в „малък танк“.

Министерството на отбраната на Украйна определи оръжието като "легендарно", заявявайки, че е доказано надеждно и издръжливо. Въздушно-десантните войски на въоръжените сили на Украйна, елитна бойна сила, описаха оръжието като "истински воин сред оръжията, доказал се в най-екстремните условия".

M2 е ключов и за украинските части за противовъздушна отбрана, които монтират оръжия на гърба на пикапи и се движат, за да се опитат да спрат руските атаки, преди да постигнат целите си. Много от тези екипажи използват емблематичното американско оръжие, дори когато Украйна разработва нови и по-модерни решения за борба с дронове, като дронове-прехващачи.

Украйна иска да направи нарастващия си флот от наземни роботи възможно най-мощен и ефективен, за да се справи с Русия, като същевременно пази безопасността на собствените си войници. Тя ги използва не само за стрелба по руски цели, но и за транспортиране на ранени войници, за носене на тежка екипировка, за поставяне и обезвреждане на мини, както и за донасяне на експлозиви до руски позиции и след това за взривяване.

Употребата им бързо нараства. Министърът на отбраната на Украйна заяви по-рано този месец, че роботите са били използвани за подпомагане на повече от 50 000 логистични и евакуационни мисии от началото на годината, което е рязко увеличение от 2000 мисии, за които служителите заявиха, че роботите са извършили през шестте месеца до декември.