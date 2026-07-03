Агентите на Сикрет сървис разбрали за стрелеца на Тръмп две минути преди той да стреля

Агентите на "Сикрет Сървис“ са знаели, че стрелецът Томас Крукс разполага с пушка и се е качил на покрив в Бътлър, Пенсилвания, откъдето е имал пряка видимост към президента Доналд Тръмп, но така и не са предупредили екипа, отговарящ пряко за охраната на президента.

Тези факти са разкрити в нов, уличаващ доклад, публикуван в четвъртък от Службата на генералния инспектор към Министерството на вътрешната сигурност.

Пропуснати възможности

Според доклада "Сикрет Сървис“ е пропуснала множество възможности да засече, предотврати и осуети опита за покушение срещу Тръмп, извършен от Томас Крукс на 13 юли по време на президентската кампания за 2024 година, припомнят американските медии.

В доклада се посочва, че местните правоприлагащи органи са уведомили "Сикрет Сървис“ за "съмнително лице“ на покрива в 18:09 ч. В 18:11 ч. срещу Тръмп са произведени осем изстрела.

"Липсата на цялостни политики и процедури в "Сикрет Сървис“, съчетана с ограничен обмен на разузнавателна информация и слабо сътрудничество и комуникация както с екипа по охраната, така и с щатските и местните правоприлагащи органи, създаде условията, довели до пропускането на възможности за предотвратяване и засичане на опита за покушение“, се казва в доклада на генералния инспектор.

Докладът се основава на 92 интервюта, над 70 хиляди документа и 3D модел, използван за възпроизвеждане на обстановката на мястото на събитието и за установяване на местоположението на отделните лица преди, по време и след стрелбата.

В доклада се установява, че Тайните служби не са успели да засекат полета на дрона на Крукс, използван за наблюдение на сцената на предизборното събитие, позовавайки се както на недостатъчно обучен оператор, който е получил само 20 минути неформално обучение, така и на скъсан етернет кабел, който е бил поправен около половин час след като Крукс вече е прелетял с дрона си над мястото, без да бъде засечен.

Докладът разкрива също, че собственият екип на кампанията на Тръмп е отказал да позволи на агентите да паркират камиони, блокиращи видимостта на стрелеца, защото биха били "твърде близо до мястото за прес снимки на [президента Тръмп]“.

Това е едно от многото осъдителни разкрития, направени в доклада, който също така критикува липсата на официална комуникация, установена с местните правоохранителни органи, като по този начин ги лишава от допълнителна комуникация относно Крукс, както и липсата на комуникация и споделяне на разузнавателна информация с ръководството в полевия офис в Питсбърг.

Липса на координация

Липсата на координирана комуникация с щатските и местните правоохранителни органи също би се оказала дълбоко вредна.

В доклада се казва, че общо Тайните служби не са получили 102 радиопредавания, изпратени от местни служители на реда в отделна комуникационна стая в подготовката за опита за покушение.

Вместо това, според доклада, Тайните служби са получили само пет телефонни обаждания и три текстови съобщения за подозрително лице, което по-късно е идентифицирано като "Крукс“, през този период.

Те също така никога не са получили три предавания от местни служители на реда, че въпросният заподозрян има дългоцевно оръжие.

"Ограничената комуникация относно подозрителното лице не е създала чувство за неотложност у членовете на Тайните служби да докладват тази информация на охранителните служби на президента Тръмп“, заключава докладът.

Нередактираният доклад идва само седмици след като на годишната вечеря на кореспондентите на Белия дом във Вашингтон, окръг Колумбия, бяха произведени изстрели, и след като директорът на ФБР Каш Пател обяви серия от арести, извършени във връзка с предполагаем план за атака на UFC в Белия дом.

От Белия дом отказаха коментар по темата.