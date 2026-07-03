Тръмп: Отношенията САЩ-НАТО са абсурдно едностранчиви

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е "абсурдно“ Съединените щати да продължават "едностранчивите“ си отношения с НАТО. Изказването му в Truth social идава по-малко от седмица преди срещата на върха на Алианса в Анкара, съобщава Euronews и AFP.

"Те не бяха там за нас!!! Отношенията на Вашингтон с НАТО "не са реципрочни“, се казва още в съобщението на Тръмп, предполагайки, че говори за отношението на НАТО към войната в Иран.

Тръмп многократно е критикувал европейските съюзници заради реакцията им или липсата на таказа заради военната операция в Близкия изток.

Европа да поеме роля

Тръмп също така настоява, че иска Европа да поеме водеща роля за собствената си отбрана, а Вашингтон вече е предприел стъпки за намаляване на ангажиментите.

Публикацията му в Truth Social в четвъртък включваше диаграма, показваща разходите на НАТО, като Съединените щати инвестират значително повече, отколкото другите държави членки показват.

Под натиск от Тръмп, лидерите на НАТО се споразумяха на среща миналата година да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г.

Предстоящата среща на върха на НАТО, която ще събере 32 държави членки, ще се проведе в турската столица на 7-8 юли.

Алиансът, основан през 1949 г., се превърна във водена от САЩ отбранителна сила, на която се приписва запазването на стабилността в Европа, държането на Съветския съюз настрана и утвърждаването на Вашингтон като световна сила за десетилетия напред.