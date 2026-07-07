Макрон влезе в прочутата джамия на Омаядите в Дамаск

Френският президент Еманюел Макрон, който пристигна на безпрецедентно посещение в Сирия, посети снощи прочутата джамия на Омаядите в Дамаск заедно със сирийския си колега Ахмед аш Шараа, предаде Франс прес.

Двамата пристигнаха в двора на джамията без сака и вратовръзки, след като вечеряха в ресторант в Стария град на Дамаск.

В молитвената зала на джамията, една от най-известните в ислямския свят, двамата президенти разгледаха гигантско издание на Корана и се подписаха в книгата за гости.

Те посетиха също така мавзолея на Йоан Кръстител, почитан както от християните, така и от мюсюлманите, които го наричат „пророк Йехия“, и който се намира в джамията.

Макрон пристигна в Сирия снощи на знакова визита, станала първото посещение на държавен глава от западната държава след падането на Башар Асад, свален от власт през декември 2024 г. от Аш Шараа.

Именно джамията на Омаядите е мястото, където Ахмед аш Шараа дойде още на следващия ден след превземането на Дамаск на 9 декември 2024 г. от неговите войски, за да произнесе реч в чест на победата.

Джамията първоначално е била храм в чест на Юпитер, преди да бъде превърната в края на IV век в църква, а след това в джамия по времето на династията на Омаядите, посочва АФП.