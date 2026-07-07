Слави към Демерджиев: Искате да ставате главен прокурор и пазите ПП-ДБ по случая "Петрохан"

Лидерът на ИТН Слави Трифонов повдигна отново въпроса за разкриване на случая "Петрохан" в писмо до вътрешния министър Иван Демерджиев и премиера Румен Радев. Поводът е коментар по случая на Демерджиев пред БНТ.

В писмото той пита Демерджиев дали крие случая, тъй като иска да става главен прокурор и пази ПП-ДБ по случая, тъй като ще са му необходими и техните гласове. Ако е това, поне постъпете достойно и си признайте, заявява Трифонов и констатира "тоест или Вие се правите на луд, или нас ни правите на луди".

Ето и пълният текст на писмото:

"Гледах вчера Ваше интервю по БНТ, в което Вие говорихте за случая "Петрохан". Всъщност Вие не точно говорихте, а словоблудствахте. Вие сте се опиянили от ролята си на министър на вътрешните работи, давате интервюта навсякъде, станали сте като главен редактор на жълт вестник, разпространявате слухове без доказателства и, когато стане дума за Петрохан, почвате да се изхвърляте, да лъжете и да говорите пълни глупости. В случая вчера, в интервюто Ви по БНТ, Вие започнахте сам да разпространявате слухове за самоубийства и убийства, при положение че експертизите са във Вашите ръце и Вашите специалисти много добре са Ви обяснили какво се е случило.

Започнахте да се криете зад прокуратурата и да обвинявате миналото редовно правителство, при положение че те бяха единствените, които изнасяха информация по този отвратителен случай.

Задавахте въпроси кои политици са били ангажирани с този случай, кои са финансирали тази секта… Абе, господин Демерджиев, ми че то това е безапелационно ясно. Доказано и с фактология. Бойко Рашков, Борислав Сандов, Надежда Йорданова, Николай Денков, кмета Терзиев… и между другото, и Вие, като служебен вътрешен министър.

И въобще как е възможно да задавате такива въпроси, чиито отговори са ясни отдавна? Тоест или Вие се правите на луд, или нас ни правите на луди. Да не би защото искате да ставате главен прокурор и Ви трябват гласовете на ПП и ДБ, и затова скатавате случая „Петрохан“, за да ги пазите? Това ли е? Ако е това, поне постъпете достойно и си признайте.

Макар че да пазиш педофилска секта - в това няма нищо достойно. Не разбирате ли, че Вие правите точно това? И ако разбирате, как не Ви е срам? Крайно време е, независимо от Вашите властови щения и независимо от ролята Ви на редактор на жълт вестник, Вие да изнесете истината по разследването на случая "Петрохан". "