Керемедчиев: Замразяването на договора с "Боташ" е признание, че е неизгоден за нас

Замразяването на договора с турската енергийна компания "Боташ" е добра новина и същевременно признание, че е бил неизгоден за България. Това коментира бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев пред bTV.

Снощи договорът бе замразен за следващите 15 месеца и ще последват преговори за неговото предоговаряне. Това стана след среща на премиера Румен Радев и президента Ердоган преди срещата на върха на НАТО.

Според Керемедчиев договорът е бил договорен още по времето, когато Румен Радев е бил президент и той е имал "много сериозна роля“ при подписването му.

По думите му прекратяването на договора ще даде "глътка въздух" на българския бюджет. Спорното споразумение беше определяно като финансово бреме за страната, а преди повече от година стана и обект на парламентарно изслушване.

„Вижда се отстъпчивата страна на Турция. Още изпращането на външния министър в България, който каза, че е натоварен от президента Ердоган да се договори с България относно „Боташ“, показва желанието на Турция за отстъпчивост. Без тази отстъпчивост на Турция нямаше да има тази възможност за предоговаряне“, посочи той.

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"За момента няма видими реакции как Турция би "изтъргувала" това решение. Тя вижда много важен партньор в България, а това правителство показва перспективата, че не е за много кратък период", отбеляза Керемедчиев.

Според него турски компании имат "огромен интерес" към България и от години участват в търгове за пътно и железопътно строителство, както и в енергетиката. В миналото двете страни са работили за по-тясно електроенергийно сътрудничество.

"България е в изгодна позиция в момента, не виждам напрежение в нашите двустранни отношения", заключи бившият зам.-министър.

Керемедчиев коментира и политическите реакции около договора.

„Разбира се, че това ще бъде използвано от опозицията. Има основания за такъв тип критика, защото ако договорът беше изгоден за България, нямаше нужда той да бъде замразяван. Имаме 15 месеца да направим договора по-малко в ущърб на България.“

Срещата на върха на НАТО в Анкара

По отношение на срещата на върха на НАТО в Анкара Керемедчиев заяви, че очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да настоява европейските държави да поемат по-голяма тежест за собствената си отбрана.

"Тръмп едва ли ще изневери на своя изказ. Той ще повтори, че Съединените щати биха искали много по-сериозно участие на европейските страни членки на НАТО. Да, ние ще видим повече европейско НАТО, отколкото американско."

Според него между Източна и Западна Европа се очертават различия в подхода към превъоръжаването.

За санкциите Магнитски

"Санкциите "Магнитски" са американски закон, които налагат американски санкции. На лицето му се налага ограничение на банковите сметки. Вероятно е това ограничение да не е било изпълнявано от страна на българските банки", коментира той полетите на Делян Пеевски с частен самолет и как те са били плащани.