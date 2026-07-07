Емил Дечев: Има противоречия за полетите на Пеевски и паспорта на Атанасова

Това, което получих като информация по темата от времето, в което бях служебен министър на вътрешните работи от Главна дирекция "Гранична полиция" и от ГДБОП, е, че лидерът на ДПС Делян Пеевски и Десислава Атанасова не са летели заедно в посока Дубай", заяви пред БНТ бившият министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Дирекция "Вътрешна сигурност" трябва да установи дали някой служител на Гранична полиция или на друга структура на МВР не е извършил престъпление или административно нарушение, смята Дечев.

Според него би могло да се окаже, че някой служител е извършил или дисциплинарно нарушение, или престъпление, прикривайки неистински данни и пишейки неверни данни кои лица минават и с кого пътуват.

"Теоретично всичко е възможно, включително и да е подадена грешна информация на вътрешния министър Иван Демерджиев", смята Емил Дечев.

Според него едно такова разминаване за полета на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, е възможно, тъй като министърът е получил информацията само от ГДБОП, а не от други структури на МВР.

Политиците, които имат власт и получават заплати от данъците, трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот, заяви бившият министър на вътрешните работи.

"Той е публична личност. Дори да е имал лични или интимни отношения с някои от спътниците, с които е пътувал, той неизбежно търпи много по-голяма намеса в личната му сфера. Имаме многократни решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург по чл. 10 и чл. 8, имаме подобно решение на българския Конституционен съд, имаме решения на различни състави на Върховния съд, които казват, че политиците, които имат власт, които получават заплати от данъците на българските данъкоплатци, имат огромни правомощия, с които могат да определят нашите съдби и нашия живот. Те трябва да бъдат много по-осветени, да търпят това и да позволяват обществото да знае повече и за техния личен живот. Тук нещата не опират само до личния живот, а и до влияние – дали той е платил лично полета или някой друг, декларирано ли е това", заяви бившият вътрешен министър.

По отношение на твърдението на Иван Демерджиев, че Десислава Атанасова е пътувала с два паспорта до Дубай с Делян Пеевски, а през април е върнала преждевременно личния си паспорт, Дечев коментира:

"Това е много странно. Защо се връща паспорт, преди да е изтекъл срокът му? Дипломатическият паспорт, който тя е получила, трябва да се ползва, когато отива служебно някъде. Ако не е пътувала служебно, трябва да е пътувала с личния си паспорт."

"Ако се установи, че Атанасова не си е плащала полетите или не ги е декларирала, или е криела, че пътува с Пеевски, има основание за подаване на оставката като съдия в КС", допълни той.

За системата PNR бившият министър на вътрешните работи заяви:

"Тя може да се използва не само когато има образувано досъдебно производство. Тези данни могат да се използват и при оперативно-издирвателна дейност – при случаи на тероризъм, пране на пари, финансиране на тероризъм. Няма пречка да се ползват и в такива случаи."