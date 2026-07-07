Каспаров: Краят на войната в Украйна ще означава край на режима на Путин

Руският президент Владимир Путин е по-вероятно да ескалира конфликта, отколкото да преговаря във войната си с Украйна, защото краят на войната би означавал край на неговото царуване, заяви шахматната легенда Гари Каспаров в интервю за TVP World.

"Путин няма намерение да прекрати военните действия, защото това би застрашило режима му", на мнение е Каспаров, който ръководи неправителствената организация "Инициатива за обновяване на демокрацията."

Той също е на мнение, че руският лидер може да изпита решителността на НАТО през следващите месеци.

"Съгласен съм, че Путин е изправен пред все повече проблеми, защото Русия усеща натиск", казва Каспаров. "Това, с което не съм съгласен, е предположението, че това би довело до мирни преговори."

Международният гросмайстор по шах твърди, че не само руската икономика, но и цялата страна "от детската градина до върха на правителството" сега е в състояние на война.

"В Русия това витае във въздуха", отбелязва той. "И дори да има някои, които са готови да прекратят конфликта, това няма да повлияе на общото настроение."

Каспаров твърди, че руснаците не са толкова заинтересовани от прекратяване на войната, колкото от бягство от собствените си трудности, тъй като кризата с горивата се влошава и санкциите вземат своето.

"Но начинът, по който Путин се справя с това недоволство, е ескалация", допълва той. "Ето защо, ако искате да търсите реалистични сценарии за бъдещето, е по-вероятно да видите ескалация, отколкото преговори.

Преговори = капитулация

Отхвърляйки като безсмислени изявленията на Кремъл за готовността му за разговори, Каспаров заяви, че терминът "преговори" се използва от руското ръководство като синоним на капитулацията на Украйна.

"А ние знаем неговите искания", продължава Каспаров. "От 2007 г. насам той е много последователен. И през 2021 г. той постави този ултиматум: НАТО да се изтегли до границите от 1997 г., оставяйки Източна Европа, включително Полша, под руски контрол."

Твърдейки, че Украйна е била "продадена" на Путин от президента на САЩ Доналд Тръмп по време на разговорите с Путин в Аляска през 2025 г., Каспаров заявява, че САЩ вече не са основна цел в това, което той определи като война на Русия срещу Запада. В този контекст Каспаров предполага, че Путин може да насочи вниманието си директно към територията на НАТО.

"Мисля, че шансовете Путин да опита късмета си, като атакува страни от НАТО - предимно балтийските страни, ограничено нахлуване само за да тества решимостта на НАТО - мисля, че тези шансове се увеличават с всеки изминал ден, защото Путин отчаяно се нуждае от промяна на наратива", обяснява той.

Каспаров потвърди позицията си, че единственият начин да се сложи край на войната в Украйна е да се премахне режимът на Путин.

"Бях много последователен в това да казвам, че единственият начин да се сложи край на тази война е да се унищожи режимът на Путин. Путин ще продължи войната, докато е на власт. Това е неговата цел."