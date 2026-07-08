Журналист попита руски депутат защо не се бие на фронта, той изпадна в истерия ВИДЕО

Руски депутат изпадна в истерия, след като журналист му зададе много прост въпрос - защо не се бие на фронта в Украйна, за да стане "Герой на Русия".

"На всички депутати е забранено да участват в СВО, трябва специално разрешение", заяви Алексей Журавльов - зам.-председател на парламентарната комисия по отбраната в Думата.

Спорът започна, след като журналистът, също доста изнервено, попита защо "депутатът Журавльов, който призовава всички да се обединят и казва, че животът не е важен, е в Москва. Политикът стана още по-разярен, когато журналистът му даде пример с негов колега, Милонов, който всъщност се е бил на фронта и е получил държавно отличие.

Журавльов подчерта, че се е бил в руската армия през 2014 година, но не участва в СВО, като една от причините, които изтъкна, бе и че изборите наближават.

"Не зная къде е участвал той, зная аз къде съм участвал. И аз имам мъртви другари. Не ми пука (от внушенията). Избрали сте грешен човек (когото да атакувате). Казвате ми къде съм длъжен да ходя и къде не. Вие стоите в Москва - за какво сте ни? Ще седя тук да записвам интервю. Върви по дяволите", избухна Журавльов.

Интервюиращият не му остана длъжен.

"Ти отиди по дяволите", отвърна той.

Припомняме, че вчера, при откриването на двустранната среща на върха на НАТО в Анкара украинският президент Володимир Зеленски посочи, че украинската армия успява да елиминира по около 30 000 руски войници месечно. Само за юни дотук данните са за 28 000.

🤣 “Go fuck yourselves!” Russian MP threw a tantrum after being asked why he wasn't fighting in Russia's war against Ukraine “All deputies are forbidden from taking part!” the war hawk shouted in response to the host's perfectly reasonable questions. The First Deputy Chairman… pic.twitter.com/xCdixJ9TDe — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026