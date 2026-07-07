Последното прехвърляне на нови оръжия от НАТО на режима в Киев е малко вероятно да попречи на продължаването на специалната военна операция, докато целите ѝ не бъдат постигнати. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, преди откриването на срещата на върха на НАТО в Анкара, предава ТАСС.

"Украйна постоянно изисква нови видове оръжия – както отбранителни, така и нападателни", отбеляза той по време на брифинг. "Това по никакъв начин не може да попречи на продължаването на специалната военна операция, докато целите ѝ не бъдат постигнати."

Песков добави още, че Русия предпочита мирно постигане на целите на специалната военна операция.

"Въпреки това, при отсъствието на Киев, тя ще продължи специалната военна операция, докато целите ѝ не бъдат постигнати. Все още предпочитаме политическо и дипломатическо разрешаване на този конфликт. При липса на желание от страна на киевския режим да се ангажира с мирно разрешаване, специалната военна операция ще продължи, докато целите ни не бъдат напълно постигнати", допълни Песков.