Тръмп и Санчес се срещнаха на финала на Мондиала след близо две години дипломатическо напрежение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и испанският премиер Педро Санчес се срещнаха на финала на Световното първенство по футбол през 2026 г. в Ню Джърси след близо две години на публични разногласия между Вашингтон и Мадрид. Двамата лидери бяха настанени във ВИП зоната на стадион „Метлайф“.

Кратката среща се състоя след месеци на напрежение между двете страни, основно заради разходите за отбрана. Отношенията започнаха да се подобряват през последните седмици, след като Тръмп заяви, че Испания „напълно се е реабилитирала“, след като се е съгласила на значително увеличение на ангажиментите си към НАТО по време на срещата на върха в Анкара.

Свързани статии Над 80 000 фенове станаха свидетели на церемонията по закриването на Мондиал 2026

Това представлява промяна спрямо предишните изявления на американския президент, който по време на срещата определи Испания като „загубена кауза“ и заплаши с търговски ответни мерки. След завръщането си във Вашингтон обаче Тръмп зае по-помирителен тон.

Санчес от своя страна настоява, че Испания изпълнява задълженията си, увеличавайки значително разходите за отбрана.

Преди срещата испанският премиер използва интервю за обществената телевизия RTVE, за да поздрави Тръмп по повод 250-годишнината от основаването на САЩ, която се отбелязва тази седмица.

На въпрос дали Тръмп може да връчи трофея на победителя на финала, Санчес избегна спекулации и заяви: „За мен не е важно кой ще го връчи, а кой ще го получи.“

Основният източник на напрежение между Вашингтон и Мадрид остава въпросът за разходите за отбрана. Испания все още не е поела ангажимент към целта на НАТО за отделяне на 5% от БВП за отбрана – праг, подкрепян от САЩ, но определян от Санчес като „неразумен и контрапродуктивен“.

Отношенията са обтегнати и заради различията по войната в Газа. Испания определи израелската военна кампания като геноцид – квалификация, отхвърлена от САЩ.

Напрежението допълнително се засили след конфликта между САЩ и Иран, когато Мадрид се позова на двустранното си споразумение за отбрана с Вашингтон и забрани използването на американските военни бази в Рота и Морон за операции, свързани с конфликта.