"Всички се страхуват да умрат": Борбата за набиране на войници в Украйна се превръща в насилие

Василий Крупич знае какво е да се бориш за Украйна. Той описва ужасяващи сцени от битки в източния Донбас, където, понякога молейки се, понякога плачейки, картечарят някак си оцелява след атаката на руските войски. Но миналия декември, когато по това време служи в тила, Крупич е нападнат от собствените си сънародници, докато търси укриващи се от военна служба.

Той казва, че двама мъже са пренебрегнали исканията да покажат документите си и са избягали. Когато патрулът му ги е преследвал, Крупич е бил жестоко пребит с лост. Той е прекарал шест седмици в болница.

"Счупиха ми реброто, лежах там и не можех да дишам", спомня си ветеранът в скорошно интервю. "За какво се борихме, ако сега войниците могат да бъдат бити?"

Скок в насилието

Военният омбудсман на Украйна казва, че подобни нападения вече са "редовни" и са "сериозен проблем". Страната се бори да мобилизира мъже за битка в петата, изтощителна година от пълномащабното нахлуване на Русия.

Това не е тема, която хората в Украйна искат да обсъждат много, предпазливи да не подхранват руската пропаганда, пишат от BBC. Но последният доклад на Националната полицейска служба регистрира над 600 нападения срещу служители по набиране на персонал до момента и предупреждава, че агресията е станала "все по-заплашителна".

Първият голям сигнал дойде през април, когато няколко вербовчици бяха намушкани, единият от които смъртоносно. След това този месец в Лвов около 200 протестиращи обградиха служители, опитващи се да задържат заподозрян укриващ се от военна служба, и разбиха и преобърнаха колата му. Бунтът попадна в медийните сводки, след като президентът Володимир Зеленски осъди насилието срещу действащи войници.

Неговото противоречиво решение оттогава да уволни министъра на отбраната Михайло Федоров - поради сблъсък на характери и визии с главнокомандващия на Украйна - означава, че опитите за справяне с кризата с наборната военна служба ще замръзнат. Но гневът, който току-що избухна в Лвов, подсказва, че необходимостта е спешна.

"Бизнес"

Причините изглежда варират от обикновен страх от фронтовата линия - сега всеки познава някой, който е бил ранен или убит - до нежелание да се запише за война, която няма край. Единственият прилив на ентусиазъм след първоначалното нахлуване на фронта беше в края на 2023 г., когато Украйна започна контраофанзива, за да си върне територии в югоизточната част.

Но това не продължи.

Тогава започна фазата на "брутална мобилизация", според опозиционния депутат Александър Гончаренко. Той обвинява това за негативната реакция.

"Тези офицери ловуват хора по улиците и понякога използват доста насилствени методи", казва депутатът. "Насилието води до насилие. Това е огромен проблем и ще се влошава."

Военният анализатор Иван Ступак е съгласен.

"Започнахме да страдаме от липса на човешка сила на бойното поле, постоянни загуби", спомня си той. "Висшето командване на Украйна трябваше да попълни тези загуби, затова започнаха с бизнесификация."

Това е терминът, който украинците използват за мобилни патрули, които в крайна сметка с мъже, натоварени в автобуси, отиват да служат.

"Когато им трябват допълнителни 5000 души, започват да ги хващат - и ако откажат, това се превръща в насилие на улицата."

Историята на професора

Така че за всяка история на нападнат офицер от наборна служба има разкази за насилие от самите вербовчици.Комисарят по правата на човека на Украйна е регистрирал над 6000 подобни жалби миналата година - двойно повече от 2024 г. Те включват твърдения за малтретиране и незаконно задържане, както и лоши условия в центровете за набиране на персонал.

Кирило Огдански все още се разстройва, когато говори за случилото се с него в Днепър миналия ноември. Професорът, който е освободен от военна служба, е бил хванат на улицата от мъж в цивилни дрехи, който е искал да провери дали е получил повиквателна. Има правила за подобни патрули, включително присъствието на полицаи, така че Огдански възразява. Ала след това е бил нападнат.

"Един от тях изби телефона от ръката ми, а двама ме бутнаха в автобуса отзад. Когато попитах какво се случва, единият започна да ме удря по главата. Удари ме няколко пъти в носа", разказва Огдански. Той си спомня заплахата да го изпрати директно на фронтовата линия. "Казаха ми: "Мога да се обадя на командира и ще отидеш в Покровск"."

Вместо това професорът прекара две седмици в болница с предполагаема травма на врата и големи лилаво-черни синини под очите. Той е подал официални оплаквания, но се е колебаел да говори публично, знаейки, че подобни неща изглеждат зле за Украйна насред война.

"Руската пропаганда използва подобни неща много активно. Но този проблем съществува", обяснява решението си Огдански. "Ако всички мълчат, тогава как ще спре? Разбирам проблема с наборната военна служба, но никой служител няма право да се държи така."

Историята на Василий

Ясно е, че Василий Крупич е преживял ужасите на войната. Той се е записал като доброволец в самото начало и е оцелял в някои от най-мрачните битки. Крупич се гордее със службата си - татуировка на врата му гласи "Слава на украинските въоръжени сили" - но страда от кошмари.

Когато превозното му средство е ударено от дрон FPV, той е тежко ранен, но успява да извлече един приятел на сигурно място. Видя как други двама са изгорени живи. Сега, когато обсъжда с BBC увеличаването на нападенията срещу офицери от наборната служба, думите му са изпълнени с болка. Не става въпрос само за това, което самият той е претърпял: това дело все още се разглежда от съда. Става въпрос и за пропастта между това, което е преживял, и тези, които правят всичко възможно, за да избегнат същото.

"Изпълняваме дълга си. Борихме се, защитихме народа си - а сега ни атакуват. Чудя се какво според него би могло да мотивира хората да служат, вместо да ги принуждава", казва той и споменава повишаване на заплатите. Но след това свива рамене. "Не може да се направи различно, не може. Нашите момчета трябва да бъдат сменени. Но никой не се предлага доброволно. Всички се страхуват да умрат."

Какво да се прави?

През шестте си месеца като министър на отбраната, Михайло Федоров започна да въвежда реформи за справяне с нарастващата криза. Той започна с стъпки, целящи да направят военната служба по-привлекателна: срочни договори за новобранци, с възможност за отлагане на по-нататъшна служба, и по-добри заплати, особено за най-рисковите роли.

Но това беше ранна работа в процес на разработка и преразглеждането на наборната военна служба все още беше в списъка му със задачи, когато беше уволнен.

Предложенията включваха предаване на патрулите за наборна служба на полицията, която е по-малко лично ангажирана със задачата. Говори се и за подходящо обучение на офицерите и психологически скрининг.

Украйна признава открито, че има проблем, който е нов.

Но сега има само изпълняващ длъжността министър на отбраната и все още няма решение.