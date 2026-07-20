Луис Хамилтън показа как прекарва лятото си с Ким Кардашиян

Луис Хамилтън трогна феновете с послание.

41-годишният автомобилен състезател публикува в профила си в Instagram серия снимки от лятната си ваканция с любимата си Ким Кардашиян. 45-годишната риалити звезда и Луис са се насладили на почивка на езеро, като с тях е било и семейството на Ким.

Първо Хамилтън позира с друго дете, но на следващите кадри се вижда как се радва на лятото с Кардашиян. Той и риалити звездата позират край езеро, практикуват водни спортове, прегръщат се нежно, разхождат се сред природата и т.н. Двете по-малки деца на Ким също присъстват на някои кадри.

За съжаление, постът съдържа едно горчиво-сладко послание. "Дръжте вашите хора близко", гласи текстът.

А публикацията е направена съвсем малко, след като късно в четвъртък миналата седмица се разбра, че бабата на Ким Кардашиян, Мери Джо Шанън, е починала на 91-годишна възраст.

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