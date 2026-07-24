Мадрид поиска да се обяви извънредно положение заради пожарите

Регионалното правителство в Мадрид поиска от кабинетът "Санчес" да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, които наложиха евакуацията на 10 хиляди души.

Председателят на правителството на Мадрид Исабел Диас Аюсо отправи искането в социалната мрежа X, като отбеляза, че в региона има хиляди евакуирани хора, а пожарите са такива, че "надхвърлят капацитета за гасене", предаде БНР.

На практика това означава искане централните власти да поемаъ контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като ези в столицата

не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожара,

които в момента вилнеят в района - два във Вия дел Прадо и трети в близкия град Сан Мартин де Валде Иглесиас, в западната планинска част на областта.

Регионалният министър на околната среда Карлос Новийо подчерта, че тази ситуация застрашава безопасността на повече от 10 хиляди жители на област Мадрид, които към момента са евакуирани.

Правителственият делегат в столицата Франсиско Мартин Агире постави под въпрос искането за обявяване на извънредна ситуация. Той обясни, че всичко, което регионалните власти са изпратили, е едно кратко писмо, което е било разпространено и публично чрез социалните мрежи. Мартин подчерта, че искане от такъв характер изисква подробна аргументация и доклад, разясняващ обстоятелствата, наложили тази стъпка.