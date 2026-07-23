Руснаците недоволни от избора на Драпати за главнокомандващ на Украйна: Той ни мрази!

След няколко дни на национални протести, президентът Володимир Зеленски назначи Михайло Драпати за нов главнокомандващ на Украйна на 21 юли, което предизвика възмущение сред руските потребители на социалните медии и военните блогъри.

Един от най-опитните украински командири, Драпати се бори срещу Русия в Украйна от 2014 г. Той замени Александър Сирски, чиято оставка стана едно от ключовите искания на масовите демонстрации, последвали противоречивото уволнение на министъра на отбраната Михайло Федоров, който беше в конфликт с предишния главнокомандващ, пишат от Kyiv Independent.

Назначаването на Драпати беше посрещнато с празненство сред украинските военни и протестиращите

Но руските потребители в социалните мрежи далеч не са толкова впечатлени, предупреждавайки, че новият главнокомандващ е човек, който "мрази (руските войници) и ги мрази постоянно".

Руският военен блогър Кирил Федоров сподели публикация в своя Telegram канал, който има близо 500 000 абонати, включваща кадри на Драпати, който пробива блокадата в Мариупол като част от екипаж на БМП-2. Руските сили се опитаха да превземат града през 2014 г.

"Той ни мрази и ни мрази постоянно. Това означава, че ще се опита да ни убие, независимо от каквито и да било морални ограничения", пише Федоров.

Издигането на Драпати в украинските военни редици отразява еволюцията на самата война. Той за първи път служи на командна длъжност през 2014 г., когато Русия започна агресията си срещу Украйна, служейки като командир на батальон в 72-ра механизирана бригада.

Близо десетилетие по-късно, по време на пълномащабното нахлуване, той се очертава като един от командирите, участвали в освобождаването на окупираните части на Херсонска област и отбраната на Харковска област. Пътят му до върха на военното ръководство на Украйна включва командване на Сухопътните войски и служба като началник на Обединените сили на украинските въоръжени сили преди назначаването му за главнокомандващ.

В публикация в Telegram, Юрий Подоляка, проруски блогър от украински произход, посочва възрастта на Драпати като важен фактор за назначаването му. На 43 години Драпати е значително по-млад от 60-годишния Сирски и 70-годишния началник на Генералния щаб на Русия Валери Герасимов. Подоляка твърди, че въпреки възрастта си, новият украински командир е развил дълбоко разбиране за войната.

"Драпати е само на 43 години. И започна тази война като командир на батальон!", каза Подоляка. "Това е лоша новина за нас. Генерал, който се е издигнал в йерархията по време на война и разбира войната, е много сериозен противник."

Друг руски военен блогър, Алексей Земцов, написа в своя Telegram канал "Воевода вещает" (Воеводата говори), че оставката на Сирски е негативно развитие за руските сили. Той обаче изрази съмнения, че Драпати ще остане на поста си дълго.

"За разлика от онзи глупак Сирски, който просто изпълнява заповеди, Драпати искрено ни мрази", каза Земцов. "Вярваме, че Драпати няма да издържи дълго. Той ще се придържа към собствения си дневен ред и (Зеленски) ще го отстрани."

В секциите за коментари под подобни публикации десетки анонимни руски потребители споделиха мнението си за новия главнокомандващ на Украйна.

"Сега ще бъде Армагедон"

Потребител, идентифициран с прякора SV, посочи руските корени на бившия главнокомандващ Сирски и факта, че някои от роднините му все още живеят в Русия, включително родителите му Людмила и Станислав, и брат му Олег. SV предположи, че тези връзки са възпрепятствали някои украински атаки.

"Това е всичко - "Мадяр" (позивният на Роберт Бровди, командир на украинските сили за безпилотни системи) сега има пълна свобода. Сега ще бъде Армагедон", написа SV в Telegram.

Докато някои потребители изразиха загриженост относно характера на Драпати и потенциалното въздействие на неговото ръководство върху украинската армия, други подчертаха, че назначението му е последвало публични протести, противопоставяйки ги на липсата на подобни демонстрации в Русия.

"Завиждам на украинците. Тези хора не се страхуват от нищо и излизат на улицата при най-малката провокация, за да спрат правителството да стане твърде самонадеяно", написа друг анонимен потребител в коментар в Telegram. "Никой президент не би посмял да изключи интернет или да заколи кравите на народа по този начин. Но ние - ние просто го търпим. Ще преглътнем всичко."