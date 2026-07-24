Заради американските самолети: Министри се срещат с кметове около Безмер

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители, предаде БНР.

Двамата министри ще разговарят с кметовете общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал.

Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни: "Не очакваме чудеса, очакваме просто да ни чуват, когато има такова нещо малко по-рано да бъдем предупредени, а не в петък да се внася, а във вторник да се гласува."

Спортният министър Енчо Керязов, който само до преди няколко месеца беше заместник-кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт.

Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза "Безмер".

Все още не е ясно дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище.