Радев увери: От българска територия няма да се водят бойни действия в Близкия изток

Изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток, заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. По думите му, България държи на добрите отношения с Ислямска република Иран.

"Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии за зареждане и то извън българското въздушно пространство. САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкия изток може да има непредвидими глобални последици", посочи Радев.

Преди 2 месеца с решение на Министерски съвет ние поправихме едно неадекватно решение – тези същите самолети цистерни, дори два пъти повече, да стоят на гражданско летище София, между цивилни и пътнически самолети, в непосредствена близост до оживени терминали, в непосредствена близост до столицата и които прелитаха над центъра на столицата. Но България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. И ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда, каза още Радев.

И въпреки поведението на политиците, които сеят и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема "Сигурност" е опасна безотговорност. И аз съм убеден, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои на демагогията. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес", допълни той.