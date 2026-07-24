Кризата с горивата Русия засяга пряко войските на Путин: Има катастрофален недостиг

Продължителните удари на Украйна срещу руски петролни рафинерии сега засягат доставките на гориво за руските войски, като военнослужещите съобщават за недостиг на бензин и ограничения за зареждане с гориво на военни превозни средства.

Според независимия руски вестник "Верстка", няколко руски военнослужещи са заявили, че доставките на гориво са били намалени, което е ограничило както бойните операции, така и логистиката, пишат от Kyiv Post

Един войник твърди, че докато преди подразделенията са получавали толкова гориво, колкото е необходимо за изпълнение на мисии, сега те са ограничени до 20 литра на превозно средство на ден.

"Ситуацията с бензина е напълно сбъркана. Не се разпределя достатъчно за всички. Има катастрофален недостиг на бензин", каза той.

Други военнослужещи също описаха влошаващ се недостиг.

Един мобилизиран войник оцени, че доставките на гориво са намалени с около 30%, добавяйки, че ограниченията засягат не само военните превозни средства, но и камионите, превозващи боеприпаси и храна на фронта.

Войник, служещ в Запорожкия сектор, каза, че неговото подразделение е получавало 20 литра бензин за доставки, но сега получава само 10-15 литра. В резултат на това той и неговите другари са принудени да вървят 11 километра, за да събират вода, храна и други провизии.

Бензинът става все по-труден за получаване

Някои войници казват, че сега купуват гориво от местните жители за 200-300 рубли (2,55-3,82 долара) за литър, докато други разчитат на колеги войници, които се връщат от отпуск, да носят гориво в туби от Ростов на Дон.

Няколко войници също се оплакаха от качеството на горивото, доставяно от руското министерство на отбраната, описвайки го като "жълто" и забележимо по-лошо от предлагания на пазара бензин.

Според доклада министерството доставя гориво само за военни превозни средства. Войските трябва сами да плащат за горивото, използвано в лични превозни средства, генератори, верижни триони и друго оборудване. Въпреки че такова оборудване може да бъде официално регистрирано във военно поделение, войниците казват, че това създава риск от конфискацията му и пренасочването му другаде.

Недостигът на гориво също така е увеличил разходите за експлоатация на генератори, използвани за комуникации, електричество и водоснабдяване.

Войник, разположен близо до Курска област, каза, че преди е харчил около 50 000 рубли (637 долара) на месец за гориво за генератори, но сега очаква тези разходи да се увеличат до 70 000 рубли (892 долара).

Руски милблогъри и доброволчески групи също признаха недостига.

"Във връзка сме с момчетата - те са в пълна бъркотия с бензина", пише доброволческа група в Сергиев Посад. "Ако някой може и по-важното е, че иска да дари туба бензин, ще бъдем много благодарни."

Доброволци казват, че недостигът усложнява и доставките на хуманитарна помощ и доставки до фронтовите подразделения.

Производството на руските петролни рафинерии е спаднало с повече от 60%, достигайки най-ниското си ниво за 21 години от 2005 г. насам, според Energy Aspects (EA).

Bloomberg, позовавайки се на данни на EA Analytics, съобщи, че скоростта на преработка на суров петрол в Русия е спаднала до 3,91 милиона барела на ден през юли 2026 г. - повече от 1,4 милиона барела на ден под средното ниво за миналата година. EA Analytics съставя своите оценки, като проследява цялата верига за доставки на суров петрол, включително сателитни изображения на нефтени находища и складови съоръжения, както и движение на товари в реално време.

Bloomberg заяви, че тъй като Русия е класифицирала официалните данни за рафинериите, независимата оценка на щетите в сектора става все по-трудна.

Продължителен натиск

Рязкият спад е резултат от месеци на засилени украински удари по руската петролна инфраструктура.

В началото на юли Генералният щаб на Украйна заяви, че атаките са деактивирали 42,7% от прогнозирания капацитет за рафиниране на петрол на Русия. Собствен анализ на Bloomberg установи, че Украйна вероятно е ударила 24 от 34-те големи рафинерии на Русия в около 50 атаки през последните 100 дни.

Сред най-значимите беше ударът на 6 юли срещу рафинерията в Омск - най-голямата в Русия - която Bloomberg определи като ключов вътрешен доставчик на гориво. Ройтерс съобщи, че атаката е принудила съоръжението да спре работа.

Продължителната кампания е подхранила национален недостиг на гориво в Русия и окупираните украински територии. Докладите описват нормиране на горивото, дълги опашки на бензиностанциите и случайни конфронтации между автомобилисти и правоохранителни органи.

Кризата също така накара Москва да спре износа на гориво, като забрани износа на бензин през април, износа на реактивно гориво от 1 юни и износа на дизел от 8 юли. Съобщава се също, че Русия е водила преговори с Индия и Казахстан през юни за потенциален внос на бензин.

Киев определи кампанията като опит за оказване на натиск върху Москва за мирни преговори.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче отхвърли този аргумент, заявявайки, че Русия вместо това ще отговори, като се опита да завземе още украинска територия.