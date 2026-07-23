Европа гори: Необичайно огнено торнадо изпепелява Югозападна Франция ВИДЕО

Повече от 10 хиляди души бяха евакуирани през нощта в Югозападна Франция, след като бързо разрастващ се горски пожар изпепели 2000 хектара земя западно от град Бордо.

Рядко срещано явление, наречено "огнено торнадо“, връхлетя община Саумос в департамента Жиронд (регион Нова Аквитания), като кадри запечатаха въртящ се стълб от пламъци, разкъсващ растителността.

Пожарът бушува близо до района на залива Аркашон, популярна туристическа дестинация, а голяма част от евакуираните са туристи, отседнали в къмпинги.

Данните показват, че през настоящата година горските пожари в Европа вече са унищожили повече площи, отколкото е средната годишна стойност за последните две десетилетия. Същевременно континентът, който се затопля най-бързо в света, е преживял три изтощителни и почти последователни горещи вълни от началото на годината.

Пожари и в Испания

В сряда пожарникари в Централна Испания се бориха с горски пожар, обхванал над 32 хиляди хектара, причинявайки един от най-големите пожари в историята на страната.

Испания се подготвя за третата си гореща вълна за лятото, като се очаква температурите да достигнат екстремните 47°C, докато т.нар. "топлинен купол“ пренася горещ и сух въздух от части на Африка.

Hundreds Flee As Wildfire Rips Through Southern France The fire swept through wooded hills in the Var region, burning 1,700 hectares (4,200 acres) in just a few hours and prompting the evacuation of nearly 400 people, the area's top official said.https://t.co/YbPCVQSqPR pic.twitter.com/M2bg1oEMxm — Channels Television (@channelstv) July 21, 2026

Пожарът в селски район на провинция Гуадалахара възникна по-малко от две седмици след опустошителен и смъртоносен пожар в провинция Алмерия, район в Южна Испания с малка общност от чужденци.

Този малък, но изключително свиреп пожар отне живота на 13 души, включително седем британци, превръщайки се в един от най-смъртоносните горски пожари в страната.

В сряда испанският министър-председател Педро Санчес посети район в провинция Гуадалахара, опустошен от пожар, и призова за споразумение между политическите партии за борба с изменението на климата.

"Година след година ясно виждаме как изменението на климата убива и унищожава благата в нашите общности“, заяви Санчес в село Тамахон, разположено на по-малко от два часа път с кола североизточно от Мадрид.

"Това не е политика. Това е наука, става въпрос за факти", каза премиерът.

Топлинен купол

Във Франция петстотин пожарникари се борят за овладяване на стихията, съобщиха от префектурата, като уточниха, че пожарът е изключително силен, но засега няма пострадали хора.

Огънят е обхванал 2500 хектара в департамента Вар, в региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг, където са евакуирани около 400 души.

Разпространението на пожара е спряло, но той все още не е напълно овладян.

За шест департамента – Еро, Вар, Горна Корсика, Южна Корсика, Гар и Буш-дю-Рон - е в сила оранжев код за горещини, докато националната метеорологична служба "Метео-Франс“ определи ниво на „много висок“ риск от пожари за департаментите Од, Гар, Буш-дю-Рон и Воклюз.

След като във вторник двама пожарникари загинаха, когато камионът им бе погълнат от пламъци в департамента Жиронд, властите призоваха хората да избягват използването на барбекюта в районите, засегнати от горещините, като подчертаха, че девет от всеки десет горски пожара възникват - било то случайно или не - в резултат на човешка дейност.

Френската агенция за обществено здраве съобщи в сряда, че по време на историческата гореща вълна миналия месец в страната са регистрирани най-малко 5700 смъртни случая повече от обичайното, като по този начин значително се повишават прогнозите за броя на жертвите вследствие на рекордните температури.

От агенцията посочиха, че в регионите, засегнати от горещините в периода от 17 юни до 2 юли, са регистрирани общо 21 674 смъртни случая по всички причини.

Въпреки това, според статистически модели, базирани на данни от предходни години, се очакваше броят на смъртните случаи в същите региони да бъде значително по-нисък - 15 910, ако не беше горещата вълна.

Европа изгаря

Според Службата на ЕС за климатичните промени "Коперник“ (Copernicus), Европа е континентът, който се затопля най-бързо в света, като от 80-те години на миналия век температурите там се повишават два пъти по-бързо от средното за планетата.

В световен мащаб 2025 г. беше третата най-гореща година в историята на измерванията, като донесе силни горещи вълни в цяла Европа.

Учените предупреждават, че изменението на климата засилва честотата и интензивността на горещините и засушаванията, особено в Югоизточна Европа, което прави региона по-уязвим към рискове за здравето и горски пожари.

В Сицилия пожарникарите съобщиха, че са извършили над 1000 операции от събота насам и са въвели двойни смени за всички противопожарни служби на италианския остров, за да се справят с огнената стихия.

Последният инцидент беше пожар, обхванал както горски, така и населени райони в Агридженто (централно-западната част на Сицилия). Наложи се евакуацията на 100 души от домове и клиника, като 22-ма пациенти бяха преместени в други лечебни заведения, съобщиха от националната служба. Пожарникарите изразиха сериозно безпокойство заради намиращ се наблизо склад за кислород.

От няколко дни италианската Служба за гражданска защита обявява най-висока степен на риск от горски пожари за цяла Сицилия. Ветровете и температурите, достигащи или надхвърлящи 40°C, разпалват пожари в райони от околностите на Палермо на северното крайбрежие до Катания на изток и сега – Агридженто на запад.

Тази седмица Гърция също се бореше с горещините. Очакваше се температурите да надхвърлят 42°C, а в няколко региона на Южна и Централна Гърция, включително в района на Атина, бе обявена най-висока степен на опасност от горски пожари.

Междувременно Кипър издаде предупреждение за високи температури, които се очакваше да достигнат 43°C.