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Европа гори: Необичайно огнено торнадо изпепелява Югозападна Франция ВИДЕО

Учените притеснени, континентът се затопля за по-продължително и все по-често

23.07.2026 | 22:40 ч. 9

Повече от 10 хиляди души бяха евакуирани през нощта в Югозападна Франция, след като бързо разрастващ се горски пожар изпепели 2000 хектара земя западно от град Бордо.

Рядко срещано явление, наречено "огнено торнадо“, връхлетя община Саумос в департамента Жиронд (регион Нова Аквитания), като кадри запечатаха въртящ се стълб от пламъци, разкъсващ растителността.

Пожарът бушува близо до района на залива Аркашон, популярна туристическа дестинация, а голяма част от евакуираните са туристи, отседнали в къмпинги.

Данните показват, че през настоящата година горските пожари в Европа вече са унищожили повече площи, отколкото е средната годишна стойност за последните две десетилетия. Същевременно континентът, който се затопля най-бързо в света, е преживял три изтощителни и почти последователни горещи вълни от началото на годината.

Пожари и в Испания

В сряда пожарникари в Централна Испания се бориха с горски пожар, обхванал над 32 хиляди хектара, причинявайки един от най-големите пожари в историята на страната.

Испания се подготвя за третата си гореща вълна за лятото, като се очаква температурите да достигнат екстремните 47°C, докато т.нар. "топлинен купол“ пренася горещ и сух въздух от части на Африка.

Пожарът в селски район на провинция Гуадалахара възникна по-малко от две седмици след опустошителен и смъртоносен пожар в провинция Алмерия, район в Южна Испания с малка общност от чужденци.

Този малък, но изключително свиреп пожар отне живота на 13 души, включително седем британци, превръщайки се в един от най-смъртоносните горски пожари в страната.

В сряда испанският министър-председател Педро Санчес посети район в провинция Гуадалахара, опустошен от пожар, и призова за споразумение между политическите партии за борба с изменението на климата.

"Година след година ясно виждаме как изменението на климата убива и унищожава благата в нашите общности“, заяви Санчес в село Тамахон, разположено на по-малко от два часа път с кола североизточно от Мадрид.

"Това не е политика. Това е наука, става въпрос за факти", каза премиерът.

Топлинен купол

Във Франция петстотин пожарникари се борят за овладяване на стихията, съобщиха от префектурата, като уточниха, че пожарът е изключително силен, но засега няма пострадали хора.

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Огънят е обхванал 2500 хектара в департамента Вар, в региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг, където са евакуирани около 400 души.

Разпространението на пожара е спряло, но той все още не е напълно овладян.

За шест департамента – Еро, Вар, Горна Корсика, Южна Корсика, Гар и Буш-дю-Рон - е в сила оранжев код за горещини, докато националната метеорологична служба "Метео-Франс“ определи ниво на „много висок“ риск от пожари за департаментите Од, Гар, Буш-дю-Рон и Воклюз.

След като във вторник двама пожарникари загинаха, когато камионът им бе погълнат от пламъци в департамента Жиронд, властите призоваха хората да избягват използването на барбекюта в районите, засегнати от горещините, като подчертаха, че девет от всеки десет горски пожара възникват - било то случайно или не - в резултат на човешка дейност.

Френската агенция за обществено здраве съобщи в сряда, че по време на историческата гореща вълна миналия месец в страната са регистрирани най-малко 5700 смъртни случая повече от обичайното, като по този начин значително се повишават прогнозите за броя на жертвите вследствие на рекордните температури.

От агенцията посочиха, че в регионите, засегнати от горещините в периода от 17 юни до 2 юли, са регистрирани общо 21 674 смъртни случая по всички причини.

Въпреки това, според статистически модели, базирани на данни от предходни години, се очакваше броят на смъртните случаи в същите региони да бъде значително по-нисък - 15 910, ако не беше горещата вълна.

Европа изгаря

Според Службата на ЕС за климатичните промени "Коперник“ (Copernicus), Европа е континентът, който се затопля най-бързо в света, като от 80-те години на миналия век температурите там се повишават два пъти по-бързо от средното за планетата.

В световен мащаб 2025 г. беше третата най-гореща година в историята на измерванията, като донесе силни горещи вълни в цяла Европа.

Учените предупреждават, че изменението на климата засилва честотата и интензивността на горещините и засушаванията, особено в Югоизточна Европа, което прави региона по-уязвим към рискове за здравето и горски пожари.

В Сицилия пожарникарите съобщиха, че са извършили над 1000 операции от събота насам и са въвели двойни смени за всички противопожарни служби на италианския остров, за да се справят с огнената стихия.

Последният инцидент беше пожар, обхванал както горски, така и населени райони в Агридженто (централно-западната част на Сицилия). Наложи се евакуацията на 100 души от домове и клиника, като 22-ма пациенти бяха преместени в други лечебни заведения, съобщиха от националната служба. Пожарникарите изразиха сериозно безпокойство заради намиращ се наблизо склад за кислород.

От няколко дни италианската Служба за гражданска защита обявява най-висока степен на риск от горски пожари за цяла Сицилия. Ветровете и температурите, достигащи или надхвърлящи 40°C, разпалват пожари в райони от околностите на Палермо на северното крайбрежие до Катания на изток и сега – Агридженто на запад.

Тази седмица Гърция също се бореше с горещините. Очакваше се температурите да надхвърлят 42°C, а в няколко региона на Южна и Централна Гърция, включително в района на Атина, бе обявена най-висока степен на опасност от горски пожари.

Междувременно Кипър издаде предупреждение за високи температури, които се очакваше да достигнат 43°C.

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