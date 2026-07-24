Преминаването в тунел "Витиня“ е безопасно

Преминаването през тунел “Витиня“ на АМ “Хемус“, в тръбата в посока Варна е безопасно. Въпреки инцидента от вчера, по конструкциите на вентилационната система няма нарушения, съобщава БНТ.

Предстои да бъдат определени необходимите дейности за възстановяване на вентилатора над активната лента за движение в тунела, кабелите и засегнатата част от светофарните уредби.

След проведена комуникация между АПИ и МВР е докладвано, че стойността на увреденото оборудване е значителна. От МВР вече са предприели действия, след които е образувано досъдебно производство по чл. 216 от НК, който е за унищожаване и увреждане на имущество.

Сигналът за инцидента е постъпил в 19.16 ч. вчера, 23 юли, като по информация на МВР до произшествието се стига при преминаването на тежкотоварен автомобил, който е закачил един от вентилаторите и го е съборил върху пътното платно. Засегнат е средният от общо три вентилатора, монтирани върху обща носеща шина.

Причината за падането е външен механичен удар от платформата на камиона, която се е вдигнала без ясна причина, а не самостоятелно откъсване на съоръжението. Преди инцидента съоръжението е било в добро техническо състояние, без компрометирани или провиснали елементи.

Тунел “Витиня“ е изграден съгласно всички законови норми и изисквания за проектиране на съоръженията, като съоръженията в него са монтирани съгласно утвърдените стандарти. Според регламентите няма изисквания за указателни табели показващи габаритите на съоръжението. Такива знаци се поставят задължително на съоръжения, които не отговарят на нормите за проектиране и строителство.