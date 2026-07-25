Украйна се похвали с удари по руски военни обекти в Каспийско море

Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс.

Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за доставки на свързани с Иран военни товари. Той не предостави повече подробности за поразения военен кораб.

Службата за сигурност на Украйна съобщи, че украински дронове са поразили петролната платформа „Филановски“ на руската компания „Лукойл“ в Каспийско море. Според службата при атаката са били взети на прицел и товарните кораби „Порт Оля 2“ и „Бегей“, за които се предполага, че участват в превоза на военни товари между Русия и Иран.

Удар с украински дрон предизвика пожар в петролната рафинерия в Тюмен, Западен Сибир, съобщиха местните руски власти. Обектът се намира на повече от 2000 км от Украйна, което показва нарастващия обхват на кампанията на Киев за удари с дронове с голям обсег срещу руската енергийна инфраструктура, отбеляза Ройтерс.

Аварийните служби работят на мястото на атаката, съобщи губернаторът на Тюменска област Александър Моор, без да даде повече подробности.

Рафинерията има номинален капацитет от около 8 милиона тона годишно. Според оценки на представители на сектора тя преработва приблизително 6 милиона тона суров петрол годишно и произвежда около 500 000 тона бензин и 2,5 милиона тона дизелово гориво.

Евентуално прекъсване на производството, допълва Ройтерс, би засилило натиска върху руския вътрешен пазар на горива, на който недостигът се задълбочава от май, когато Украйна увеличи ударите срещу петролни рафинерии в опит да отслаби военния капацитет на Русия.

Украински дронове атакуваха и други руски региони.

Руският онлайн търговец „Уайлдберис“ евакуира служителите от логистичен център в Екатеринбург. Компанията каза, че обектът не е повреден и се очаква работата му скоро да бъде възобновена, предаде ДПА.

Губернаторът на Свердловска област Денис Паслер заяви, че атаката е била отблъсната, но паднали отломки от дрон са предизвикали пожар. Няма ранени или щети по търговски обекти и инфраструктура, допълни той.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи за масирана въздушна атака с дронове и ракети. По думите му четирима мъже са били ранени в Ростов на Дон, а още един човек – в Красносулински район. Нанесени са щети на жилищни сгради, складове и инфраструктура.

Изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев също каза, че е имало атака с дронове, при която са били ранени четирима души.

Руското Министерство на отбраната заяви, че противовъздушната отбрана е прехванала 328 украински дрона през нощта. Данните не могат да бъдат проверени чрез независим източник, отбеляза ДПА.