Руската църква е в класните стаи, свещеници преподават "уроци по целомъдрие"

През март тази година в селско училище в Тверска област на Русия, деветокласници разглеждаха модели на фетуси по време на урок.

"Бъдещите възрастни са разбрали отговорността на жената за живота на нероденото дете", пише училищната администрация за урока. "Това е периодът, който определя дали едно малко човешко същество ще живее пълноценен живот или ще умре завинаги."

Този урок беше така нареченият "урок по целомъдрие" - част от нарастваща национална кампания, която въвежда православни свещеници в класните стаи

Те са там за да насърчават въздържанието преди брака, да обезкуражават абортите и да укрепват това, което руските власти описват като традиционни семейни ценности.

Кампанията се провежда в момент, когато Русия се бори със задълбочаваща се демографска криза. По-рано тази година коефициентът на плодовитост в страната падна до най-ниското си ниво от две десетилетия.

"Свещениците винаги са присъствали в училищата, но през последните три години наблюдаваме системно присъствие в часовете по семейни изследвания и основи на православната култура", каза пред The ​​Moscow Times Мариана Муравьова, професор във Финландския център за руски и източноевропейски изследвания, специализирана в изследвания на пола.

Много от така наречените "уроци по целомъдрие" се провеждат като част от "Семейнознание" - новият курс за семеен живот на Министерството на образованието, въведен през 2024 г.

През 2025 г., когато депутатът от Държавната дума Николай Бурляев предложи уроците по целомъдрие да станат задължителни, "Семейнознание" започна да се преподава в 42 руски региона и бяха разработени първите учебници. Предвидено е предметът да бъде въведен в училищата в цялата страна като избираем извънкласен курс през учебната 2026-27 година.

Предложението на Бурляев предизвика смесени реакции от учители и родители по това време.

"Скоро няма да има кой да преподава основните предмети на това заплащане, но разбира се, нека имаме уроци по целомъдрие", написа потребителка Анна в учителска група в социалните медии VKontakte. "Учителите трябва да преподават предмети, а всичко, свързано със семейството, трябва да се преподава у дома", отговори учителката Дария. "Уроците по целомъдрие трябва първо да се провеждат в самата Държавна дума", коментира Иван, баща от сибирския град Барнаул.

Руските училища традиционно обхващат теми като човешка репродукция, анатомия и полово предавани болести в часовете по биология и здраве, а не чрез цялостна учебна програма за сексуално образование.

По-новият курс по семейни изследвания вместо това набляга на брака, родителството и традиционните семейни роли.

Някои църковни служители предложиха кампанията да се изнесе извън класната стая

Протойерей Игор Аксенов предложи да се произвеждат стоки на тема целомъдрие, включително тениски с надписи като "Чакам" и "Целомъдрен до брак", които биха могли да се харесат на тийнейджърите.

"Уроците по целомъдрие" са насочени главно към ученици от 9 до 11 клас.

Руската православна църква казва, че духовното и морално образование трябва да предостави алтернатива на това, което тя нарича "хедонистични ценности, които доминират в обществото". В резултат на това класовете често противопоставят християнския брак на съжителството, което в Русия обикновено се нарича "граждански брак".

В училище в град Старица в Тверска област по-рано тази година десетокласниците бяха попитани: "Върху какво трябва да се гради един силен семеен живот - върху целомъдрие или страст?"

Учениците отидоха до предната част на класната стая и гласуваха на дъска, разделена на две колони, по една за всеки избор. Снимки от гласуването по-късно бяха публикувани на официалната страница на училището във VKontakte.

Муравьова каза, че подобни уроци са особено често срещани в централни руски региони като Воронеж, Брянск, Владимир, Ярославъл и Кострома. Последните два региона предлагат избираемия курс "Основи на православната култура" от 2010-те години.

"Няма да видите толкова много уроци със свещеници в Сибир, Удмуртия или Бурятия, тъй като Руската православна църква играе по-малко важна роля в училищата там", каза Муравьова.

Въпреки това, занятията са се разпространили в някои от етническите републики на Русия. В училище в Кизил, столицата на сибирската република Тива, Антоний Дулевич, представител на местната православна епархия, проведе урок, озаглавен "Приемлива ли е интимността преди брака?".

Дулевич ръководи отдела за работа с младежи в епархията, роля, която често се изпълнява от свещеници, които посещават училища, каза Муравьова. Той публично заяви, че около 1 милион ембриони умират от аборт в Русия всяка година, въпреки че държавната статистическа агенция Росстат е регистрирала приблизително половин милион аборта годишно през последните години.

"Няма друг начин да се предаде истината"

В края на 2024 г. училище в Сахалинска област показа на ученици графични кадри от хирургически аборти, като духовенството твърдеше, че подобни видеа са "необходими" въпреки потенциала им да разстроят младите зрители.

"Показвам на децата как изглеждат различните видове аборти и какви са последствията от тях. Тази информация може да е шокираща, но няма друг начин да се предаде истината", каза протоиерей Евгений Клементиев пред "Журнал на Московската патриаршия".

Клементиев, който служи в Саратовска епархия, също така води сесии "Важни разговори", спонсорираната от държавата програма за обучение в класната стая, въведена след пълномащабното нахлуване в Украйна.

Свещениците понякога провеждат уроци по морал и за учители. Тази пролет протоиерей Николай Архангелски проведе семинар в волжкия град Уляновск на тема "Актуални въпроси в духовното и моралното възпитание на децата и младежите".

Той призова учителите да обсъждат с учениците значението на Библията и неприемливостта на абортите.

"Животът на бебето трябва да бъде приоритет - той трябва да бъде защитен", каза Архангелски на учителите. "Семейството е малка църква. Ако семейството се разпадне, ще се разпаднат и държавите."

"Промяна на нагласите, свързани с абортите в руското общество"

Наред с фетални модели и презентации, включващи изображения на ембриони, свещениците прожектират и филми, популяризиращи послания против абортите и традиционни семейни ценности.

По време на училищната ваканция миналата есен някои ученици гледаха "Писмото на мама", филм, продуциран от православния телевизионен канал Спас.

Филмът проследява майка и дъщеря, които забременяват едновременно и в крайна сметка избират да родят, въпреки че обмислят аборт. Прекратяването на бременността е представено като морална дилема, която укрепва връзката им.

"Вакуум или медикаменти за аборт - все едно е и всеки аборт може да доведе до усложнения", казва приятел на главния герой на филма.

Спас заяви, че целта на филма е да "промени отношението към абортите в руското общество към защитата на живота на децата преди раждането", както и да повлияе на демографската ситуация в Русия и регионалната политика за абортите.

Духовенството също така организира дискусии на "Игра на семейство" - друга продукция на Спас, която отразява критичната позиция на Руската православна църква относно съжителството и предбрачния секс. В края на 2023 г. свещеник Алексей Скриник от църквата "Свети Дух" в Краснодар проведе дискусия за филма с десетокласници в училище № 37. В началото на филма телевизионният водещ и генерален директор на Спас Борис Корчевников размишлява върху предбрачната интимност.

"Липсва ни търпение", казва той. "Готови сме да видим "единствения" дори в някой, който не е. Започваме да правим грешки, да бързаме, да се съмняваме."

И все пак, въпреки съобщенията от местните училища за провеждане на подобни уроци, Муравьова беше скептична относно тяхното въздействие.

"Ако вземете религиозно семейство, едно момиче вече има представа за целомъдрие, особено ако посещава неделно училище", каза тя.

Но за дете от обикновено, не дълбоко религиозно семейство, целомъдрието е малко вероятно да се превърне в приоритет, въпреки уроците, преподавани от свещениците, на мнение е тя.

"Това не е достатъчно, за да накара едно тийнейджърско момиче внезапно да започне да вярва в целомъдрието. Понякога се случва, но един-единствен урок със свещеник просто не е достатъчен, предвид информационната среда, която обгражда тийнейджъра днес", допълни Муравьова.