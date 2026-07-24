6 зодии стават нова, по-добра своя версия до края на лятото

Пригответе се за блясък! До края на лятото шест зодиакални знака ще се превърнат в нова и подобрена версия на себе си.

Този сезон носи много неочаквани промени, но всичко е в наша полза. „Предстои ви най-драматичният обрат в сюжета за цялата година“, обяснява астрологът на име Камила Реджина. „Няма да излезете от този сезон по същия начин, по който сте влезли.“

А ето и кои 6 зодии ще се превърнат в нова версия на себе си до края на лятото:

Лъв

Всички погледи са насочени към вас, Лъв. На 23 юли Слънцето ще се присъедини към Юпитер във вашия знак, носейки смела и огнена енергия. С началото на вашия сезон, вие влизате в светлината на прожекторите и се превръщате в подобрена версия на себе си. Не се страхувайте да правите големи ходове и да се откроявате. Честно казано, не бихте могли да се слеете с тълпата, дори да се опитате.

Ще бъдете видени навсякъде, където отидете. И така или ще се потопите в енергията на главния герой, или ще се чудите защо... всички правят всичко за вас.

Рак

Новолунието във вашия знак на 14 юли предизвика вълнуваща промяна във вас, Рак. Въпреки че новолунията обикновено се свързват с ново начало, според Реджина, това е било за „преразглеждане, преоценяване и преправяне“.

Нещо или някой от миналото ви все още не е приключил с вас. Така че или ще се върнете към преработката, или ще продължите да се преструвате, че никога не се е случвало. Разбира се, игнорирането на реалността никога не е разумно. Възползвайте се максимално от тази възможност и се оставете да се развивате.

Дева

В последния месец сте били подтикнати да се замислите върху своята идентичност. Осъзнали сте, че по един или друг начин се принуждавате да бъдете някого, който не сте. Е, вече няма да е така!

Време е да прегърнете автентичността си. Това е сезон на спомняне за себе си и припомняне, че имате силата да преобърнете нещата. Новата версия на вас самите, която се появява, е това, което наистина сте всъщност. Няма причина да се преструвате повече.

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