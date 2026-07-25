Орбан от Румъния: Трябва съпротива срещу управлението на Мадяр

Бившият премиер на Унгария Виктор Орбан призова днес своята партия ФИДЕС да засили "съпротивата" срещу "произволното управление" на неговия приемник Петер Мадяр, съобщава ДПА.

В първата си значима обществена поява след изборната загуба през април, Орбан каза на свои поддръжници в румънския курорт Бъйле Тушнад, че "ФИДЕС сега трябва да действа по напълно различен начин и да служи на националната съпротива".

През първите седмици на управлението си Мадяр и неговата центристка партия "Уважение и свобода" (ТИСА) прокара конституционни изменения и закони, които значително отслабват перспективите на Орбан за връщане на власт, отбелязва агенцията.

В бъдеще никой не може да заема премиерския пост повече от два пъти и никой не може да бъде член на парламента повече от три пъти.

Първоначални разследвания на държавната прокуратура доведоха до изземане на сървъри на "ФИДЕС" миналия вторник по подозрения в незаконно финансиране на предизборната кампания.

Новото правителство иска да елиминира цялата опозиция, каза Орбан в Бъйле Тушнад. Същевременно, добави той, му липсва компетентност да управлява.

По думите му още тази есен кабинетът на Мадяр ще се провали в преодоляването на кризата, която според Орбан ще бъде предизвикана от високите цени на енергията и недостига й.

Орбан заяви, че неговата партия трябва да подкрепи тогава "групи и организации на хора, обичащи свободата".

"ФИДЕС в момента не функционира като партия, а като център, инкубатор, ясла, ако искате", посочи още бившият премиер.

Kурортът Бъйле Тушнад се намира в населена предимно с етнически унгарци зона в Румъния и Орбан произнася там политическа реч всяко лято по време на традиционния Летен университет "Тушваньош".

Летният университет в окръг Харгита, Централна Румъния, е ежегодно събитие, организирано от представители на унгарското малцинство в Румъния с подкрепата на унгарски фондации./БТА