Зеленски категоричен: Не съм взимал кокаин с президента Макрон ВИДЕО

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отрече да е приемал кокаин с президента на Франция Еманюел Макрон в необикновено интервю с американската крайнодясна инфлуенсърка Лора Лумър, която заяви, че тя и други поддръжници на президента Доналд Тръмп са били "заслепени" от руската пропаганда.

Лумър, който е фанатична поддръжничка на Тръмп, доскоро беше един от най-острите критици на Украйна, казвайки, че страната е пълна с "нацистки апологети" и пишейки статии за Russia Today. Но при внезапен обрат, който отразява нарастващото разделение в движението "Направи Америка отново велика" между изолационисти и интервенционисти, Лумър пътува до Украйна тази седмица, за да се запознае с реалността на руските ракетни атаки и щетите, нанесени от неотдавнашния руски удар с дрон върху катедралата "Успение Богородично" в Киево-Печерската лавра, обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

"Осъзнах, че съм била заблудена от руската пропаганда и съм вярвала на много неверни неща за Украйна", каза 33-годишната жена интервюирайки Зеленски в Мариинския дворец в Киев. "Преди си мислех, че това е страна, пълна с нацисти."

Зеленски, който е евреин, отговори на редица конспиративни теории, придобили популярност сред американската десница, и обясни историята на съветското преследване на юдаизма в Украйна на Лумър, която също е еврейка:

"Ние не сме нацисти", категоричен бе той.

Сред видните критици на Украйна от американската десница са Тъкър Карлсън, бившият водещ на Fox News, и инфлуенсърът Кандис Оуенс, която пътува до Русия тази година.

Пътуването на Лумър до Киев беше представено като отговор на посещението на Карлсън в Москва през 2024 г., когато 57-годишният мъж с почти шест милиона абонати в YouTube седна за двучасово интервю с президента Путин и се нахрани в фалшива версия на McDonald's.

В Киев Лумър посети истински McDonald's, белязан от шрапнели от руски ракетен удар, за което получи похвала от Зеленски.

"Видях много готино видео, в което отивате до McDonald's", каза Зеленски. "Любимият ресторант за бързо хранене на президента Тръмп", отбеляза Лумър. "Те унищожиха това място, унищожавали са го толкова много пъти", отбеляза Зеленски.

Лумър попита Зеленски за слуховете, разпространени от Карлсън, че украинският президент е приемал кокаин с френския президент Макрон.

"Разбира се, че не съм", каза той, като в един момент открито се засмя, докато Лумър обясняваше, че прякорът ѝ за Карлсън е "Тъкър Катарлсън", препратка към педполагаемите близки отношения на телевизионния оператор с държавата от Персийския залив.

Зеленски ще посети Вашингтон следващата седмица за погребението на Линдзи Греъм, републиканския сенатор, който почина този месец. Греъм беше последователен съюзник на Украйна и настояваше Конгресът да приеме пакет от санкции, насочени срещу купувачите на руски петрол, когато почина. Тръмп сега твърди, че Иран трябва да бъде добавен към законопроекта, нещо, което Зеленски каза, че ще подкрепи.

Напрегнатите отношения на Зеленски с американската десница датират от 2019 г., когато той се отказа, под натиск от Тръмп, да започне разследване срещу Хънтър Байдън, сина на Джо Байдън. Той допълнително разгневи поддръжниците на Тръмп, като се появи във фабрика за боеприпаси в Пенсилвания заедно с демократите седмици преди изборите през 2024 г.

Лумър каза, че е "много ядосана" от появата на украинския президент в колеблив щат. Зеленски отговори, че е посетил Тръмп в Ню Йорк по време на същото пътуване и няма намерение да се намесва във вътрешната политика на САЩ.

"Не исках да участвам в никаква кампания", каза той.

Подобрените отношения между Зеленски и Тръмп идват след известната препирня в Овалния кабинет миналата година, когато украинският президент беше смъмрен, че не носи костюм. Лумър описа как Зеленски е бил "навикан" от вицепрезидента Джей Ди Ванс, който е прекарал голяма част от политическата си кариера в критикуване на американската помощ за Украйна.

"Мисля, че сега отношенията ни са по-добри и наистина добри", коментира Зеленски връзката си с Тръмп, посочвайки срещата на двамата лидери във Ватикана миналата година като повратна точка.

Засилвайки усещането, че Белият дом губи търпение с Москва, Тръмп заяви в петък, че би било "много лошо" за Путин и президента на Китай Си, ако Русия или Китай продадат оръжия на Иран.

"Президентът Си, на неотдавнашната ни среща в Пекин, Китай, ми каза, че при никакви обстоятелства няма да дава или продава оръжия на Ислямска република Иран - И това изявление включваше китайски компании. Като се има предвид отношенията ни... приемам, че е дал дума, а и освен това му правя много големи услуги", написа той в Truth Social. "По същия начин президентът Путин, въпреки ужасната война, която се води в Украйна (отношенията остават, както и с президента Зеленски), ми каза, че няма да продава оръжия на Иран. Той разбира, че аз не продавам оръжия на Украйна, а на страните от НАТО. Те плащат пълна цена и как се разпределят тези оръжия, нямам представа. Следователно, две основни държави, за които хората често говорят по отношение на Иран, според мен не участват. Ако го направят, ще бъде много лошо за тях - със сигурност не е в техен интерес."

Лумър, чиито нападки в социалните медии срещу предполагаемо нелоялни служители на администрацията на Тръмп доведоха до сравнения със сенатора Джоузеф Маккарти - чиито антикомунистически преследвания на вещици през 40-те и 50-те години на миналия век тя хвали - каза, че е била впечатлена от "устойчивостта" на украинския народ по време на посещението си.

На въпрос на Лумър защо подкрепата на САЩ за Украйна е в интерес на Америка, Зеленски каза, че това ще попречи на Путин да възстанови Съветския съюз и да се съюзи с Китай, за да заплаши САЩ.

"Това ще бъде опасно за вас", предупреди той.

Той говори и за сътрудничеството на Украйна със САЩ по отношение на технологиите за дронове и каза, че с удоволствие би подписал мирно споразумение с Русия в Овалния кабинет или дори в Мар-а-Лаго.

"Има значение кога, не къде", каза той.