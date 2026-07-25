Ревизията на НАП: Доходите на Иван Демерджиев значително превишават разходите

Ревизията на вътрешния министър Иван Демерджиев не е показала допълнителни задължения извън декларираното от него. Доходите му значително превишават разходите, а всички негови средства са с доказан произход, включително използваните за придобиване на имущество. Това каза директорът на Дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова в Бургас.

По думите ѝ ревизионният акт показва, че министърът няма нарушения или допълнителни задължения. На Демерджиев е била извършена данъчна ревизия за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2023 г. Тя е възложена на 17 юни 2024 г. след разпореждане на Софийската градска прокуратура.

В хода на проверката приходната агенция е анализирала всички доходи на Демерджиев, тяхното деклариране, движимото и недвижимото му имущество, начина на придобиването му, финансовите активи, участията в дружества, банковите сметки в страната и чужбина, наличните парични средства, както и евентуални заеми, кредити и пътувания в чужбина. Ревизията е приключила с ревизионен акт, връчен на 9 септември 2025 г., който е с нулев резултат. От приходната агенция посочиха още, че всички дължими данъци са били платени в срок.

На въпрос дали ревизията е установила притежание на 114 имота, от НАП заявиха, че не могат да потвърдят конкретния брой, тъй като не разполагат с ревизионния доклад. От агенцията подчертаха единствено, че цялото имущество е било предмет на проверка и крайните изводи остават непроменени - липсват нарушения, липсват допълнителни задължения, а произходът на средствата е доказан.

Не съм забогатял от депутатската банка, години съм се трудил. За разлика от някои нямам промяна в имущественото състояние заради депутатската банка със стотици милиони за година, заяви по-рано на брифинг пред медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Депутатът от ДПС и заместник-председател на парламентарната група на партията Хамид Хамид тази седмица представи информация за имуществото на Демерджиев и съпругата му и съобщи, че тя ще бъде изпратена и на прокуратурата. Данните бяха представени на брифинг пред журналисти в Народното събрание. Според изнесената от Хамид информация физическите лица и дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, притежават общо 114 недвижими имота.