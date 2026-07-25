Украинци, нямате ли емпатия: Търговци в Русия ронят сълзи за взривените си складове ВИДЕО

Руски търговци ронят сълзи пред камерите си, след като нови удари удариха логистичните центрове на Wildberries близо до Санкт Петербург в петък, 24 юли, заявявайки, че пожарите са унищожили стоките, бизнеса и последните им източници на доходи, пишат от Kyiv Post.

"Първо украинците убиха съпруга ми. После банката ме измами. Днес всичко, което имах, изгоря в складовете. Какво друго следва?", каза една жена през сълзи във видео, публикувано онлайн.

Видеоклиповете, публикувани в руските социални медии след последните атаки, уловиха смесица от шок, гняв и отчаяние сред собствениците на малки бизнеси, които зависят от Wildberries за съхранение и дистрибуция на стоките си.

Another russian woman crying over the consequences. Her husband was killed. The bank cheated her. Her goods were destroyed in the Wildberries warehouse fire. russians are reaping the consequences of their obedience and silent submission to the regime in the Kremlin. Yet they… pic.twitter.com/tB3UruZKhq — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) July 22, 2026

Друг продавач, видимо разстроен, заяви, че е останала без нищо.

"Това е. Официално съм фалирала", казва жената в клипа, плачейки. "Стоките ми изгоряха в склада. Благодаря ви, украинци."

В друго емоционално видео собственичка на бизнес се мъчи да сдържи сълзите си, докато описва разрушенията в Санкт Петербург.

"Вече нямам бизнес. Санкт Петербург. Всичко е разрушено, складовете ги няма. Защо?", пита тя.

Една майка се обърна директно към клиентите си за помощ, казвайки, че част от стоките ѝ са унищожени и моли хората да купят каквото е останало.

"Аз съм обикновена майка на две деца. Стоките ми изгоряха в Wildberries", споделя тя през сълзи. "Моля, помогнете и купете останалите ми продукти, преди украинците да изгорят останалите складове." "Складове на Wildberries горят в Санкт Петербург. Вече треперя от тази новина", каза един руснак във видеоклип. "Мислех, че два или три склада ще изгорят и украинците ще спрат, но не. Вече загубих бройката." "Никога не съм получавала толкова много омразни коментари през живота си", казва друга жена във видеоклип, след като прочете отговори в Threads. "Украинци, нямате ли чувство за емпатия?"

Съгласно международното хуманитарно право, граждански обект може да се превърне в законна военна цел, ако използването му допринася ефективно за военните действия и унищожаването му предлага определено военно предимство. А Украйна твърди, че центровете на Wildberries са доставяли на руските сили компоненти за дронове, навигационно оборудване и други военни или стоки с двойна употреба, което потенциално ги поставя в рамките на това определение.

Разширяваща се кампания срещу логистиката на Wildberries

Атаките продължават от няколко дни, като засегнаха големи дистрибуторски центрове от Московска и Тамбовска области до Краснодар, Санкт Петербург, Ставрополски край и други. Видеоклипове, публикувани в руските социални медии, показват огромни складове, обхванати от пламъци, и гъсти стълбове дим, издигащи се над съоръженията.

⚡️ Russians stunned as their war comes home. This woman from St. Petersburg posted the view from her window to a sad song. pic.twitter.com/schg9a5OL9 — UNITED24 Media (@United24media) July 24, 2026

Първите големи атаки от последната кампания се случиха през нощта на 17 срещу 18 юли. Украински дронове удариха центрове на Wildberries в Котовск, в Тамбовска област на Русия, и Електростал, на около 50 километра източно от Москва. Складът в Електростал е обхващал приблизително 188 000 квадратни метра и е бил едно от най-големите съоръжения на компанията по обем на обработка на поръчки.

Масивен пожар разкъса комплекса и изпрати дим в небето и можеше да се види на повече от 200 километра. Пожарникарите продължиха да се борят с пламъците повече от ден.

Украински дронове също така са ударили логистични центрове на Wildberries в руския Краснодар и Невиномиск рано в сряда, според основателката на платформата Татяна Ким.

Ким каза, че служителите са били евакуирани преди ударите, но няколко души все още са ранени.

"Пожелавам ви бързо възстановяване и определено ще ви предоставим цялата необходима помощ", каза тя.

След ударите Зеленски заяви, че складовете са помогнали "за снабдяването на руската армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и друго военно оборудване".

"Днес дългосрочните санкции на Украйна успешно поразиха важни цели в Краснодарския и Ставрополския край - логистични центрове, участващи в снабдяването на руската армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и друго военно оборудване, както и друг нефтен склад", написа той в актуализация в социалните медии.