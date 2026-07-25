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Украинци, нямате ли емпатия: Търговци в Русия ронят сълзи за взривените си складове ВИДЕО

Публикациите им улавят смесица от шок, гняв и отчаяние

25.07.2026 | 12:52 ч. 69
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Руски търговци ронят сълзи пред камерите си, след като нови удари удариха логистичните центрове на Wildberries близо до Санкт Петербург в петък, 24 юли, заявявайки, че пожарите са унищожили стоките, бизнеса и последните им източници на доходи, пишат от Kyiv Post.

"Първо украинците убиха съпруга ми. После банката ме измами. Днес всичко, което имах, изгоря в складовете. Какво друго следва?", каза една жена през сълзи във видео, публикувано онлайн.

Видеоклиповете, публикувани в руските социални медии след последните атаки, уловиха смесица от шок, гняв и отчаяние сред собствениците на малки бизнеси, които зависят от Wildberries за съхранение и дистрибуция на стоките си.

Друг продавач, видимо разстроен, заяви, че е останала без нищо.

"Това е. Официално съм фалирала", казва жената в клипа, плачейки. "Стоките ми изгоряха в склада. Благодаря ви, украинци."

В друго емоционално видео собственичка на бизнес се мъчи да сдържи сълзите си, докато описва разрушенията в Санкт Петербург.

"Вече нямам бизнес. Санкт Петербург. Всичко е разрушено, складовете ги няма. Защо?", пита тя.

Една майка се обърна директно към клиентите си за помощ, казвайки, че част от стоките ѝ са унищожени и моли хората да купят каквото е останало.

"Аз съм обикновена майка на две деца. Стоките ми изгоряха в Wildberries", споделя тя през сълзи. "Моля, помогнете и купете останалите ми продукти, преди украинците да изгорят останалите складове."

"Складове на Wildberries горят в Санкт Петербург. Вече треперя от тази новина", каза един руснак във видеоклип. "Мислех, че два или три склада ще изгорят и украинците ще спрат, но не. Вече загубих бройката."

"Никога не съм получавала толкова много омразни коментари през живота си", казва друга жена във видеоклип, след като прочете отговори в Threads. "Украинци, нямате ли чувство за емпатия?"

Съгласно международното хуманитарно право, граждански обект може да се превърне в законна военна цел, ако използването му допринася ефективно за военните действия и унищожаването му предлага определено военно предимство. А Украйна твърди, че центровете на Wildberries са доставяли на руските сили компоненти за дронове, навигационно оборудване и други военни или стоки с двойна употреба, което потенциално ги поставя в рамките на това определение.

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Разширяваща се кампания срещу логистиката на Wildberries

Атаките продължават от няколко дни, като засегнаха големи дистрибуторски центрове от Московска и Тамбовска области до Краснодар, Санкт Петербург, Ставрополски край и други. Видеоклипове, публикувани в руските социални медии, показват огромни складове, обхванати от пламъци, и гъсти стълбове дим, издигащи се над съоръженията.

Първите големи атаки от последната кампания се случиха през нощта на 17 срещу 18 юли. Украински дронове удариха центрове на Wildberries в Котовск, в Тамбовска област на Русия, и Електростал, на около 50 километра източно от Москва. Складът в Електростал е обхващал приблизително 188 000 квадратни метра и е бил едно от най-големите съоръжения на компанията по обем на обработка на поръчки.

Масивен пожар разкъса комплекса и изпрати дим в небето и можеше да се види на повече от 200 километра. Пожарникарите продължиха да се борят с пламъците повече от ден.

Украински дронове също така са ударили логистични центрове на Wildberries в руския Краснодар и Невиномиск рано в сряда, според основателката на платформата Татяна Ким.

Ким каза, че служителите са били евакуирани преди ударите, но няколко души все още са ранени.

"Пожелавам ви бързо възстановяване и определено ще ви предоставим цялата необходима помощ", каза тя.

След ударите Зеленски заяви, че складовете са помогнали "за снабдяването на руската армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и друго военно оборудване".

"Днес дългосрочните санкции на Украйна успешно поразиха важни цели в Краснодарския и Ставрополския край - логистични центрове, участващи в снабдяването на руската армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и друго военно оборудване, както и друг нефтен склад", написа той в актуализация в социалните медии.

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